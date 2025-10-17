Ambiente

Descarbonização
Notícia

Como a erva-mate, árvore símbolo do RS, aponta caminhos para a redução da emissão de gases do efeito estufa

Estudos indicam que plantios em áreas sombreadas, combinando diversidade de culturas, melhoram o balanço de emissão de gases na atmosfera

Bruna Oliveira

