Com legado da COP30, Belém espera deixar a lista de cidades com os piores índices de saneamento do país

Governo federal afirma que obras de saneamento em Belém serão um dos principais legados da COP30. Isabela Castilho / COP30/Divulgação

A realização da COP30 em Belém mostrará ao mundo as riquezas amazônicas, mas também as mazelas de uma região que reúne os piores índices de desenvolvimento socioeconômico do país. O evento, que ocorrerá de 10 a 21 de novembro, já ajudou a impulsionar investimentos públicos e privados em obras aguardadas há décadas pela população, com promessa de avanço em um dos temas mais sensíveis à saúde e ao meio ambiente: saneamento básico.

Hoje, apenas 19,3% do esgoto produzido na capital do Pará é coletado, segundo o último levantamento do governo federal, realizado em 2023.

Já o índice de tratamento deste material é considerado impreciso. Em todo o Estado, são jogadas 147 piscinas olímpicas de esgoto bruto por dia na natureza, de acordo com projeção do Instituto Trata Brasil, que classificou a cidade na 95ª posição no ranking de saneamento das cem cidades mais populosas do país.

O levantamento é liderado por Campinas (SP), que possui 95,8% de coleta e 83,9% de esgoto tratado. Porto Alegre aparece na 49ª posição, com 91,7% de coleta e 42,6% no indicador total de tratamento.

A população precisa entender que isso (saneamento) é essencial para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento do seu filho e neto. LUANA PRETTO Presidente-executiva do Instituto Trata Brasil

Promessa de salto de qualidade

Quem visita Belém enxerga o problema com facilidade. As ruas possuem valetas para escoamento da água da chuva e do esgoto, além de amplos canais com acúmulo de lixo e água contaminada. Mas também são visíveis as obras para construção de estações de tratamento e pontos com início de escavação para a passagem de tubulações.

— O Brasil investe, em média, R$ 126 ao ano por habitante em saneamento básico. Em Belém, a média atual é de R$ 20,91. Essa é a realidade de toda a Amazônia Legal. Apesar de estarmos inseridos em uma região de muita riqueza hídrica e florestal, não há tratamento e em muitas regiões sequer há água tratada — observa a presidente-executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Pretto.

Com a realização da COP e as exigências do Marco Legal do Saneamento — legislação que prevê a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033, com metas de atingir 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto —, há promessa de um grande salto de qualidade em todo o Estado, começando por Belém. A maioria das obras, contudo, não será entregue antes da conferência do clima.

Leia Mais Sete cooperativas gaúchas apresentarão iniciativas sustentáveis na COP30

Obras de lenta execução

O governo federal argumenta que as intervenções são complexas e demoradas, mas se tornarão um dos principais legados da COP. Na última visita que realizou a Belém, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, garantiu que a população verá de perto os benefícios nos próximos anos:

— Obras de saneamento em geral são de lenta execução. A estação de tratamento é a parte mais fácil e rápida, o esgoto sanitário exige abrir todas as ruas e evidentemente isso não era compatível com a estruturação das ruas para receber a COP. Então, a gente estabeleceu prioridades e deixou para depois da COP abrir as ruas porque elas ficam intransitáveis, bloqueadas.

Concessão de serviços

Além dos investimentos públicos da União e do governo do Pará, a mudança na estrutura de saneamento promete ser transformada pela concessão dos serviços de água e esgoto, realizada neste ano.

O consórcio Aegea, que venceu a licitação, tem compromisso de destinar R$ 15,2 bilhões em investimentos durante os 40 anos de contrato, com meta de alcançar, até 2033, 99% de atendimento com abastecimento de água e 90% com esgotamento sanitário nos municípios da Região Metropolitana de Belém e o Marajó.

— Às vezes, o investimento em uma cidade precisa de um grande empurrão. O que aconteceu aqui com a COP e com o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) é um grande empurrão que não vai parar mais. E logo vamos comemorar que Belém e as principais cidades do Pará vão alcançar o patamar das principais cidades brasileiras — complementou o ministro da Casa Civil.

Impactos do saneamento

O Instituto Trata Brasil realizou um estudo para avaliar benefícios econômicos e sociais da universalização do saneamento na Amazônia Legal. O lucro líquido estimado é de R$ 330 bilhões em toda a região, levando em conta, por exemplo, redução de custos de saúde, ganho de produtividade e incremento de turismo.

Durante a conferência, uma série de debates sobre o tema buscará dar mais peso aos problemas de saneamento nas discussões globais sobre segurança hídrica, mudanças climáticas e preservação ambiental.