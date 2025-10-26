Chuva na metade Norte, tempo firme no Sul e redução da temperatura: como será a última semana de outubro no RS

Em Porto Alegre, mínima varia entre 14ºC e 16ºC ao longo da semana. Lauro Alves / Agencia RBS

O fim do mês de outubro será marcado pela redução da temperatura em todo o Estado. Na Serra, por exemplo, a mínima prevista é de 9ºC. O clima mais ameno, em comparação à semana anterior, se dá pelo avanço de uma massa de ar polar.

A previsão é de que a metade sul do Estado tenha tempo firme, enquanto na Região Metropolitana, Serra e Norte, predomina a instabilidade, com chance de chuva até quinta-feira (30). Há, ainda, possibilidade de temporal na serra gaúcha e no extremo Norte.

Veja a previsão por região

Leia Mais Fotógrafo gaúcho faz registro raro de acasalamento de baleia-franca

Como fica o tempo na sua região

Porto Alegre e Região Metropolitana

Previsão de chuva segue até a quinta-feira. Tempo volta a abrir, com predomínio de sol entre nuvens. Mínima fica na casa dos 15ºC. Máxima próxima aos 20ºC.

Porto Alegre: semana começa com instabilidade e termina com retorno do sol. Termômetros ficam reduzidos. Mínima varia entre 14ºC e 16ºC. Máxima, entre 18ºC e 23ºC

semana começa com instabilidade e termina com retorno do sol. Termômetros ficam reduzidos. Mínima varia entre 14ºC e 16ºC. Máxima, entre 18ºC e 23ºC Campo Bom: chuva marca o início da semana. Sol retorna entre a quinta e a sexta-feira. Mínima fica entre 11ºC e 16º, enquanto a máxima, entre 17ºC e 24ºC

chuva marca o início da semana. Sol retorna entre a quinta e a sexta-feira. Mínima fica entre 11ºC e 16º, enquanto a máxima, entre 17ºC e 24ºC Gravataí: tempo firme retorna apenas na quinta-feira. Mínima fica entre 12ºC e 14ºC, e a máxima entre 17ºC e 24ºC

Serra

Predomínio do tempo chuvoso ao longo da semana. Não se descarta episódios de temporais isolados. Temperatura reduz em toda a região.

Caxias do Sul: semana começa instável e tende a seguir chuvosa. Mínima varia entre 10ºC e 14ºC. Máxima varia entre 14ºC e 21ºC

semana começa instável e tende a seguir chuvosa. Mínima varia entre 10ºC e 14ºC. Máxima varia entre 14ºC e 21ºC Gramado: são esperados episódios de chuva até sexta-feira. Mínima fica entre 9ºC e 14ºC. Máxima varia entre 14ºC e 18ºC

Litoral Norte

Semana começa com previsão de chuva. Tempo firme volta a predominar na sexta-feira.

Torres: chuva marca o início da semana, mas o tempo firme deve se estabelecer novamente a partir de sexta-feira. Mínima fica entre 12ºC e 17ºC. Máxima varia entre 17ºC e 20ºC

chuva marca o início da semana, mas o tempo firme deve se estabelecer novamente a partir de sexta-feira. Mínima fica entre 12ºC e 17ºC. Máxima varia entre 17ºC e 20ºC Capão da Canoa: tempo chuvoso durante toda a semana. Mínima varia entre 11ºC e 15ºC. Máxima varia entre 15ºC e 19ºC

Fronteira Oeste

Tempo estável predomina. De segunda a sexta-feira, dias devem ser marcados pela presença de sol entre nuvens.

Alegrete: semana será marcada pelo céu ensolarado e com variação de nebulosidade. Mínima oscila entre 12ºC e 13º, e a máxima entre 15ºC e 23ºC

semana será marcada pelo céu ensolarado e com variação de nebulosidade. Mínima oscila entre 12ºC e 13º, e a máxima entre 15ºC e 23ºC Uruguaiana: previsão de sol entre nuvens durante a semana. Mínima varia de 11ºC a 13ºC. Máxima de 19ºC a 25ºC

Norte e Noroeste

Chuva marca o início da semana. Podem ocorrer episódios de temporais.

Passo Fundo: semana chuvosa. Mínima varia de 11ºC a 15ºC. Máxima de 17ºC a 24ºC

semana chuvosa. Mínima varia de 11ºC a 15ºC. Máxima de 17ºC a 24ºC Santa Rosa: predomínio do tempo chuvoso. Mínima varia de 13ºC a 15ºC. Máxima de 21ºC a 27ºC

Sul

Dias devem ser marcados pela presença de sol entre nuvens e pela chuva.

Pelotas: pancadas de chuva são esperadas ao longo da semana. Mínima oscila entre 10ºC e 15º, e a máxima entre 17ºC e 22ºC

pancadas de chuva são esperadas ao longo da semana. Mínima oscila entre 10ºC e 15º, e a máxima entre 17ºC e 22ºC Rio Grande: semana terá dias de sol entre nuvens e de chuva. Mínima oscila entre 14ºC e 16º, e a máxima entre 17ºC e 20ºC

Campanha e Centro

De segunda a sexta-feira, dias devem ser marcados pela presença de sol entre nuvens. Podem ser registrados episódios de chuva.

Santa Maria: terça e quarta com chuva. Demais dias com tempo firme. Mínima fica entre 12ºC a 13ºC. Máxima de 17ºC a 23ºC

terça e quarta com chuva. Demais dias com tempo firme. Mínima fica entre 12ºC a 13ºC. Máxima de 17ºC a 23ºC Bagé: semana de sol entre nuvens. Mínima varia de 9ºC a 11ºC. Máxima entre 19ºC e 25ºC