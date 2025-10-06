Chuva dá trégua e temperatura cai: como fica o tempo nesta terça-feira no RS

Na Serra, pancadas de chuva podem ser observadas entre a madrugada e a manhã. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A chuva dá uma trégua no território gaúcho nesta terça-feira (7). A frente fria que provocou o cenário de instabilidade se afasta do Rio Grande do Sul, mas a nebulosidade deve predominar em grande parte das regiões.

De acordo com a Climatempo, na metade norte do Estado ainda pode chover entre a madrugada e a manhã.

Durante o dia, a nebulosidade cobre Noroeste, Norte, Nordeste, Serra, Região Metropolitana e Litoral Norte.

Campanha, Oeste, Sul e Centro terão uma terça-feira de sol entre nuvens.

Queda de temperatura

Após a passagem da frente fria, uma massa de ar polar entra no Rio Grande do Sul. Com isso, a temperatura diminui em todas as regiões, principalmente pela manhã.

A mínima atinge os 7ºC em cidades da Campanha, do Sul e da Serra, e a máxima não passa dos 21ºC no Estado.

Menor temperatura prevista

Pinheiro Machado: mínima de 7ºC e máxima de 18ºC

mínima de 7ºC e máxima de 18ºC São José dos Ausentes: mínima de 7ºC e máxima de 12ºC

mínima de 7ºC e máxima de 12ºC Canguçu: mínima de 7ºC e máxima de 18ºC

Maior temperatura prevista

Alegrete: mínima de 10ºC e máxima de 21ºC

mínima de 10ºC e máxima de 21ºC Cachoeira do Sul: mínima de 12ºC e máxima de 21ºC

mínima de 12ºC e máxima de 21ºC Itaqui: mínima de 11ºC e máxima de 21ºC

Tendência para a quarta-feira

A atuação de uma área de baixa pressão atmosférica deixa o tempo mais nublado e traz chance de chuva isolada entre a tarde e a noite no extremo norte do Estado, em cidades mais próximas a Santa Catarina.

A Climatempo aponta que a massa de ar frio mantém a temperatura mais baixa, principalmente durante o amanhecer, quando faz frio em todas as regiões, mas sem chance para geada.

A expectativa é que, no decorrer do dia, o sistema se afaste para o oceano, e os índices nos termômetros entrem em gradual elevação.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (7)

Região Metropolitana

Pode chover em parte da madrugada, mas o predomínio será de sol entre algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com pouca nebulosidade. Em Porto Alegre, a mínima será de 12ºC, e a máxima, de 19ºC.

Serra

Dia de tempo instável, com pancadas de chuva entre a madrugada e a manhã. Precipitação perde força a partir da tarde. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 10ºC e 17ºC.

Campanha

Terça-feira de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Bagé, as marcas ficam entre 8ºC e 18ºC.

Fronteira Oeste

Sol aparece o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 10ºC e 21ºC.

Região Sul

Previsão de sol, com aumento de nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade se mantém, mas não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 9ºC e 19ºC.

Litoral Norte

Dia de sol, intercalado com períodos de céu nublado. Noite com nebulosidade. Em Capão da Canoa, a mínima é de 11ºC, e a máxima, de 17ºC.

Região Central

Terça-feira de sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 11ºC e máxima de 20ºC.

Região Norte

Predomínio de sol entre muitas nuvens, mas pode chover pela manhã. Noite com nebulosidade. Em Passo Fundo, a mínima é de 11ºC, e a máxima, de 18ºC.

Região Noroeste

Predomínio de sol entre muitas nuvens. Noite com pouca nebulosidade. Em Santa Rosa, mínima de 18ºC e máxima de 22ºC.