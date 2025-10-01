Chuva avança no Norte e tempo firme predomina no Sul; confira a previsão no RS nesta quinta-feira

Chuva continua em parte do RS nesta quinta-feira. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A quinta-feira (2) dos gaúchos será marcada pela chegada de novas áreas de instabilidade. De acordo com a Climatempo, há previsão de queda de pancadas de chuva durante o dia na metade oeste e norte do Rio Grande do Sul.

Há um alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mais brando entre os níveis de atenção, com indicativo de potencial de perigo para ocorrência de tempestade no extremo norte do Estado. O comunicado, válido até as 10h, abrange cidades como Erechim, Ametista do Sul e Cambará do Sul.

Na Serra, a quarta será de céu mais encoberto, com possibilidade de chuvas isoladas à tarde.

Maiores acumulados

Iraí: 26,3 milímetros

26,3 milímetros Sarandi: 23,2 milímetros

23,2 milímetros Frederico Westphalen: 22,3 milímetros

22,3 milímetros Erechim: 21,7 milímetros

Nas demais regiões, como Campanha, Costa Doce, Região Sul, dos Vales, e Metropolitana de Porto Alegre, o sol deve aparecer entre muitas nuvens, mas sem precipitação.

A temperatura começa amena pela manhã e começa a subir ao longo do dia. De acordo com a Climatempo, a tendência é que a sensação térmica seja confortável. A máxima não passa dos 26ºC no território gaúcho.

Maiores máximas previstas

Sapucaia do Sul: máxima de 26ºC e mínima de 16ºC

máxima de 26ºC e mínima de 16ºC São Borja: máxima de 26ºC e mínima de 16ºC

máxima de 26ºC e mínima de 16ºC Portão: máxima de 26ºC e mínima de 16ºC

Menores mínimas previstas

São José dos Ausentes: máxima de 17ºC e mínima de 11ºC

máxima de 17ºC e mínima de 11ºC Chuí: máxima de 20ºC e mínima de 12ºC

máxima de 20ºC e mínima de 12ºC Santana do Livramento: máxima de 22ºC e mínima de 12ºC

O que esperar para os próximos dias

Na sexta-feira (3), o cenário muda: a instabilidade se intensifica e a chuva se espalha por todas as regiões do Estado, podendo ser forte em alguns pontos, com risco de temporais localizados.

Em Porto Alegre, segundo a Climatempo, a chuva chega no meio da manhã e ganha força à tarde. Na Serra, o tempo permanece instável, com pancadas a qualquer hora.

A temperatura apresenta uma leve queda em relação ao dia anterior.

O sábado (4) começa com instabilidade na metade norte, onde há previsão de chuvas entre a madrugada e a manhã, com possibilidade de forte intensidade. No restante do Estado, o que inclui Campanha, Sul, Costa Doce e Centro, pode ocorrer chuvisco isolado à tarde.