Chuva aumenta em duas regiões do RS nesta quarta-feira; confira previsão do tempo

Climatempo que condição de chuva deve permanecer até o fim de outubro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O tempo continua instável nesta quarta-feira (29) no Rio Grande do Sul, com predomínio da nebulosidade e previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada, especialmente no Nordeste e no litoral norte do Estado.

Conforme o boletim diário publicado pela Defesa Civil do RS, ao longo da madrugada e da manhã, chove nas regiões Nordeste, Litoral Norte e Médio, Costa Doce, Serra, Região Metropolitana, e Vales, com acumulados entre 20 e 45 milímetros no dia. Em alguns pontos, podem chegar a 60 milímetros.

Principais acumulados de chuva:

Capão da Canoa: 52,9 milímetros

52,9 milímetros Xangri-Lá: 45,1 milímetros

45,1 milímetros Arroio do Sal: 44,3 milímetros

44,3 milímetros Torres: 39,1 milímetros

39,1 milímetros Cambará do Sul: 37,5 milímetros

A união de frentes frias no Litoral com a movimentação dos ventos contribui para o surgimento da instabilidade e ainda deve provocar chuva recorrente e céu nublado até o fim do mês.

As mínimas nesta quarta variam entre 10°C e 14°C, enquanto as máximas oscilam entre 13°C e 21°C.

Tendência para os próximos dias

A tendência é que na quinta (30) e na sexta-feira (31) um fluxo de umidade vindo do oceano favoreça a ocorrência de chuva na metade Leste.

Já no Oeste, nas Missões, na Campanha, no Noroeste e na Região Central, o tempo firme predomina. A expectativa é de que a temperatura continue amena.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (29)

Região Metropolitana

Nublado com chuva de manhã. À tarde e à noite, pode garoar. Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 17ºC.

Serra

Tempo nublado com chuva de manhã. À tarde, pode garoar. O tempo abre, devagar, à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 13ºC.

Campanha

Céu nublado com possibilidade de garoa o dia todo. À noite, as nuvens diminuem devagar. Em Bagé, as marcas ficam entre 10ºC e 14ºC.

Fronteira Oeste

Sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 12ºC e 17ºC.

Região Sul

Quarta-feira nublada com possibilidade de garoa de dia e à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 13ºC e 16ºC.

Litoral Norte

Céu nublado com possibilidade de garoa o dia todo. À noite as nuvens diminuem devagar. Em Capão da Canoa, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 15ºC.

Região Central

Dia nublado com possibilidade de garoa. À noite, as nuvens diminuem devagar. Em Santa Maria, mínima de 13ºC e máxima de 15ºC.

Região Norte

Nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade. Em Passo Fundo, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 16ºC.

Região Noroeste

Sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 13ºC e máxima de 17ºC.