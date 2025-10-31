Casamento de viúva? Veja a previsão do tempo para o fim de semana

"Sol e chuva, casamento de viúva". É no ditado popular que o tempo se comportará neste fim de semana no Rio Grande do Sul. O sábado (1º), principalmente, terá predomínio de sol entre nuvens e calor, mas possibilidade de precipitações em alguns períodos.
Já no domingo (2), a sensação de abafamento continua, mas a instabilidade retorna com mais força.
A Climatempo aponta que a tendência para o início da próxima semana seja marcado pela continuidade das condições de chuva. Contudo, novembro tende a ser um mês mais seco e quente.
O que esperar do sábado
- Chuva fraca no Litoral e na Serra. Nas demais regiões, o sol predomina
- Temperatura mínima varia de 10°C a 17°C, enquanto a máxima oscila entre 21°C e 29°C
- Sensação de calor nas áreas de fronteira com a Argentina
O que esperar do domingo
O dia começa com poucas aparições de sol e muita nebulosidade no Noroeste, nas Missões, na Campanha, no Oeste, no Centro e nos Vales. Com o passar das horas, são esperadas pancadas de chuva com intensidade moderada a forte.
No Norte, Serra, Região Metropolitana, Litoral Norte e Médio, o domingo será nublado com risco de chuva forte e temporais isolados.
- Volumes variam entre 5 e 20 milímetros. Podem chegar aos 45 mm no Centro
- No Litoral Sul, o tempo permanece estável, sem previsão de chuva
- Temperatura fica mais quente, principalmente na metade oeste do Estado
- Mínima varia entre 13°C e 19°C e a máxima entre 17°C e 30°C
Como inicia a próxima semana
O tempo segue instável na metade leste do Estado na segunda-feira (3). Há previsão de maior nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade.
A temperatura continua elevada na fronteira com a Argentina, enquanto no Leste o calor será mais ameno.
Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (1º)
Região Metropolitana
Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 28ºC.
Serra
Sol e períodos de céu nublado. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 13ºC e 24ºC.
Campanha
Sábado de sol entre algumas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 12ºC e 26ºC.
Fronteira Oeste
Previsão de sol entre algumas nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 14ºC e 27ºC.
Região Sul
Sol entre muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, para. Em Pelotas, os termômetros variam entre 13ºC e 25ºC.
Litoral Norte
Manhã de sol entre muitas nuvens. À tarde, pancadas de chuva. Em Capão da Canoa, a mínima é de 14ºC, e a máxima, de 24ºC.
Região Central
Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Santa Maria, mínima de 13ºC e máxima de 27ºC.
Região Norte
Sábado de sol entre muitas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 25ºC.
Região Noroeste
Tempo de sol entre muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 13ºC e máxima de 27ºC.
Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (2)
Região Metropolitana
Sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Noite sem precipitação. Em Porto Alegre, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 26ºC.
Serra
Domingo de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 24ºC.
Campanha
Previsão de sol e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Bagé, as marcas ficam entre 15ºC e 26ºC.
Fronteira Oeste
Sol entre algumas nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 18ºC e 26ºC.
Região Sul
Domingo de sol e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Pelotas, os termômetros variam entre 15ºC e 25ºC.
Litoral Norte
Predomínio de sol entre nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima é de 15ºC, e a máxima, de 22ºC.
Região Central
Previsão de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 24ºC.
Região Norte
Domingo de sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 26ºC.
Região Noroeste
Nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece. Em Santa Rosa, mínima de 19ºC e máxima de 27ºC.
*Produção: Carolina Dill