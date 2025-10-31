Casamento de viúva? Veja a previsão do tempo para o fim de semana

Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 13ºC e 24ºC no sábado (1º). Porthus Junior / Agencia RBS

"Sol e chuva, casamento de viúva". É no ditado popular que o tempo se comportará neste fim de semana no Rio Grande do Sul. O sábado (1º), principalmente, terá predomínio de sol entre nuvens e calor, mas possibilidade de precipitações em alguns períodos.

Já no domingo (2), a sensação de abafamento continua, mas a instabilidade retorna com mais força.

A Climatempo aponta que a tendência para o início da próxima semana seja marcado pela continuidade das condições de chuva. Contudo, novembro tende a ser um mês mais seco e quente.

O que esperar do sábado

Chuva fraca no Litoral e na Serra. Nas demais regiões, o sol predomina

Temperatura mínima varia de 10°C a 17°C, enquanto a máxima oscila entre 21°C e 29°C

Sensação de calor nas áreas de fronteira com a Argentina

O que esperar do domingo

O dia começa com poucas aparições de sol e muita nebulosidade no Noroeste, nas Missões, na Campanha, no Oeste, no Centro e nos Vales. Com o passar das horas, são esperadas pancadas de chuva com intensidade moderada a forte.

No Norte, Serra, Região Metropolitana, Litoral Norte e Médio, o domingo será nublado com risco de chuva forte e temporais isolados.

Volumes variam entre 5 e 20 milímetros. Podem chegar aos 45 mm no Centro

No Litoral Sul, o tempo permanece estável, sem previsão de chuva

Temperatura fica mais quente, principalmente na metade oeste do Estado

Mínima varia entre 13°C e 19°C e a máxima entre 17°C e 30°C

Como inicia a próxima semana

O tempo segue instável na metade leste do Estado na segunda-feira (3). Há previsão de maior nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade.

A temperatura continua elevada na fronteira com a Argentina, enquanto no Leste o calor será mais ameno.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (1º)

Região Metropolitana

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 28ºC.

Serra

Sol e períodos de céu nublado. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 13ºC e 24ºC.

Campanha

Sábado de sol entre algumas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 12ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol entre algumas nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 14ºC e 27ºC.

Região Sul

Sol entre muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, para. Em Pelotas, os termômetros variam entre 13ºC e 25ºC.

Litoral Norte

Manhã de sol entre muitas nuvens. À tarde, pancadas de chuva. Em Capão da Canoa, a mínima é de 14ºC, e a máxima, de 24ºC.

Região Central

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Santa Maria, mínima de 13ºC e máxima de 27ºC.

Região Norte

Sábado de sol entre muitas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 25ºC.

Região Noroeste

Tempo de sol entre muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 13ºC e máxima de 27ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (2)

Região Metropolitana

Sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Noite sem precipitação. Em Porto Alegre, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 26ºC.

Serra

Domingo de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 24ºC.

Campanha

Previsão de sol e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Bagé, as marcas ficam entre 15ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

Sol entre algumas nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 18ºC e 26ºC.

Região Sul

Domingo de sol e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Pelotas, os termômetros variam entre 15ºC e 25ºC.

Litoral Norte

Predomínio de sol entre nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima é de 15ºC, e a máxima, de 22ºC.

Região Central

Previsão de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 24ºC.

Região Norte

Domingo de sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 26ºC.

Região Noroeste

Nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece. Em Santa Rosa, mínima de 19ºC e máxima de 27ºC.

