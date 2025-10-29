Tem um inverno na primavera: o que diz a meteorologia sobre os próximos dias no RS

Máxima pode chegar aos 30ºC dentro dos próximos dias. Jeff Botega / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul tem observado nesta semana um cenário que contrasta com o que se espera da primavera.

Em vez de dias ensolarados, temperatura amena e o florescimento da vegetação — marcas registradas da estação —, o que predomina é a nebulosidade, com céu encoberto e frio.

Para quem se pergunta quando o tempo no Estado voltará a ficar com a "cara" da primavera, a previsão indica que as condições devem mudar de forma mais significativa em meados de novembro.

De acordo com a Climatempo, a estação é conhecida pela variação térmica, com picos de calor intercalado a índices mais amenos e com chuva, sobretudo quando há a passagem de frentes frias.

O meteorologista Vitor Takao aponta que o tempo continua instável pelo território gaúcho nos próximos dias. Dessa forma, a chuva, ainda que por vezes irregular, deve seguir presente.

A temperatura, no entanto, voltará a subir. O especialista diz que os gaúchos podem esperar períodos abafados e de sol.

Qual a previsão para os próximos dias

A instabilidade segue na metade Leste do Estado nesta quinta-feira (30), com previsão de chuva fraca na Região Metropolitana, Costa Doce, Serra e Litoral Norte. Nas demais regiões, a nebulosidade diminui.

A tendência é que pelo menos até domingo (2) diferentes regiões gaúchas observem a ocorrência de precipitação em algum momento do dia.

A intensidade pode variar conforme a área. Até lá, a temperatura sobe mais pelo Estado e a máxima pode chegar aos 30ºC.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (30)

Região Metropolitana

Sol entre algumas nuvens e chuva passageira. À noite, tempo firme. Em Porto Alegre, a mínima será de 13ºC, e a máxima, de 20ºC.

Serra

Dia de sol e períodos de céu nublado. Há chance de chuva fraca. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 12ºC e 17ºC.

Campanha

Quinta-feira de sol e períodos de céu nublado. Em Bagé, as marcas ficam entre 10ºC e 19ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol e períodos de céu nublado. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 12ºC e 21ºC.

Região Sul

Sol entre algumas nuvens e chuva passageira. À noite, tempo firme. Em Pelotas, os termômetros variam entre 13ºC e 17ºC.

Litoral Norte

Dia de sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 17ºC.

Região Central

Quinta-feira de sol e períodos de céu nublado. Em Santa Maria, mínima de 13ºC e máxima de 20ºC.

Região Norte

Predomínio de sol com períodos de céu nublado. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 18ºC.

Região Noroeste

Previsão de sol e períodos de céu nublado. Em Santa Rosa, mínima de 12ºC e máxima de 21ºC.