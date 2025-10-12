Avanço de frente fria, atuação de massa de ar polar e abafamento: como deve ficar o tempo na próxima semana

Até o momento, não estão previstos temporais intensos nem volumes expressivos, apesar de não serem descartados. Jeff Botega / Agencia RBS

Após um domingo marcado pela entrada de uma frente fria no Rio Grande do Sul, a semana começa com o retorno da estabilidade, mas com chance de chuva fraca em diversas regiões na segunda-feira (13).

Na sequência, a estabilidade volta a predominar temporariamente, com previsão de dias mais secos, com a presença do sol e aumento da amplitude térmica — diferença entre a mínima e máxima durante o dia.

O cenário se mantém assim até a aproximação de uma nova frente fria, a qual irá favorecer o tempo instável já que o fenômeno traz chuva.

Qual a previsão do tempo para a semana?

De acordo com a Climatempo, na segunda-feira (13), a frente fria que impulsionou a chuva do fim de semana irá começar a se afastar do Rio Grande do Sul e o tempo volta a firmar.

No entanto, a atuação de um ciclone extratropical no oceano, associado ao sistema meteorológico, irá trazer umidade para o centro-leste e norte gaúcho. Dessa forma, essas regiões ainda podem registrar chuva fraca e isolada, entre a manhã e a tarde.

A partir da noite, a instabilidade perde força e uma massa de ar polar começa a ingressar no Estado. O meteorologista Daniel Caetano, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), afirma que a tendência é de que esse ingresso faça a temperatura mínima reduzir novamente no território gaúcho.

— Com a entrada da massa de frio, após a passagem da frente fria, começa a estabilizar o tempo no Estado. Há o retorno do tempo firme e as temperaturas das manhãs começam a cair — pontua o especialista.

Trégua no meio da semana

Segundo Daniel Caetano, os gaúchos devem observar até quarta-feira (15) uma sequência de dias mais secos e com a presença de sol. Nesse intervalo, à medida que a semana avança, a temperatura mínima se mantém reduzida, mas a máxima começa a se elevar novamente.

— Após a passagem da frente fria, vai refrescar um pouco. Mas a temperatura vai escalando de novo, com máximas cada vez mais quentes. Ou seja, vai aumentando a amplitude térmica. A mínima se mantém baixa e a máxima vai se elevando até os 30ºC na quarta. Será muito parecido com a última semana — destaca.

A sensação de abafamento também deve começar a subir gradativamente.

— No início da semana, a sensação de abafamento não vai ser grande. O abafamento é muito associado ao calor e à umidade. Terça (14) vai ser um dia mais seco, o pico do ar seco. A sensação pode surgir ao longo da quarta-feira quando a atmosfera começa a se preparar para a nova frente fria, e tem a presença de calor e umidade — adiciona.

Leia Mais Menos chuva e mais temporais: veja o que esperar do clima em outubro no RS

Virada no tempo

A mudança se inicia a partir de quinta-feira (16) com a chegada da nova frente fria. A projeção inicial é de que a instabilidade seja generalizada para todo o Rio Grande do Sul e permaneça, pelo menos, até a sexta-feira (17). Até o momento, não estão previstos temporais intensos nem volumes expressivos, apesar de não serem descartados.

— Sempre que a gente tem a temperatura mais elevada e o porte de umidade, a gente não descarta a ocorrência de temporais — diz.