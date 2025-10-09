Áreas ocupadas por atividades humanas ultrapassam a cobertura de vegetação nativa do Pampa

O Pampa está ocupado por atividades humanas em 45,6% da área, contra 44,5% de cobertura nativa. Camila Hermes / Agencia RBS

Um novo levantamento do MapBiomas aponta que 45,6% do bioma Pampa está ocupado, atualmente, por atividades humanas (como agricultura e áreas urbanas), mais do que os 44,5% de cobertura nativa.

O levantamento foi feito com base em imagens de satélite a partir de mapas e dados sobre cobertura e uso da terra. O Pampa é o segundo bioma brasileiro com o menor percentual de cobertura de vegetação nativa, atrás apenas da Mata Atlântica.

Segundo o relatório, a formação mais afetada foi a vegetação campestre, típica e simbólica do Pampa. A área de campo nativo no Pampa brasileiro recuou de 9,8 milhões de hectares, em 1985, para 5,9 milhões de hectares, em 2024. Trata-se de uma perda de 30,3% entre 1985 e 2024.

Outros tipos de vegetação nativa presentes no bioma, como as florestas, restingas e banhados, mantiveram-se relativamente estáveis ao longo das últimas quatro décadas.

Na última década (2015-2024), a área de uso agrícola (7,9 milhões de hectares) ultrapassou a dos campos com pecuária (5,8 milhões de hectares).

Outro dado que consta no mapeamento é o percentual de unidades de conservação. O bioma conta com 575 mil hectares em unidades de conservação, o que equivale a 3% do Pampa.