Antes de virada no tempo, temperatura sobe e máxima pode chegar aos 32ºC nesta quarta-feira no RS

O Rio Grande do Sul vive nesta quarta-feira uma "onda de calor" que afeta especialmente o interior do Estado. Segundo meteorologistas, as máximas variam entre 28ºC e 32ºC, com destaque para a região Noroeste, conhecida como região da produção, onde os termômetros ultrapassam facilmente os 30ºC.
O tempo seco predomina, favorecendo a elevação das temperaturas em diversas áreas.
Municípios da área Central, como Santa Maria e cidades vizinhas, também registram máximas acima dos 30ºC.
Na Fronteira Oeste, cidades como Uruguaiana, Barra do Quaraí, Itaqui, Quaraí e Alegrete seguem a mesma tendência, com calor intenso durante todo o dia.
O Vale do Sinos, tradicionalmente uma das regiões mais quentes do Estado, pode atingir até 32ºC, exigindo atenção especial dos moradores para os efeitos do calor.
Em Porto Alegre, a previsão é de máxima em torno de 30ºC, com variações entre bairros. Áreas mais arborizadas e elevadas, como o Jardim Botânico, tendem a registrar temperaturas ligeiramente inferiores, enquanto regiões menos verdes podem apresentar calor mais intenso.
De acordo com meteorologistas, "a tendência é de tempo seco e predomínio de sol ao longo de todo o dia na capital".
Chuva retorna de forma irregular
Apesar do tempo seco predominante nesta quarta-feira, a previsão indica mudanças já na madrugada, quando pancadas de chuva devem atingir a metade oeste do Estado.
Na quinta-feira, a chuva se espalha por diferentes regiões, mas de maneira irregular, com precipitações ocorrendo de forma pontual e não homogênea.