Antes de virada no tempo, temperatura sobe e máxima pode chegar aos 32ºC nesta quarta-feira no RS

O Rio Grande do Sul vive nesta quarta-feira uma "onda de calor" que afeta especialmente o interior do Estado. Segundo meteorologistas, as máximas variam entre 28ºC e 32ºC, com destaque para a região Noroeste, conhecida como região da produção, onde os termômetros ultrapassam facilmente os 30ºC.

O tempo seco predomina, favorecendo a elevação das temperaturas em diversas áreas.

Municípios da área Central, como Santa Maria e cidades vizinhas, também registram máximas acima dos 30ºC.

Na Fronteira Oeste, cidades como Uruguaiana, Barra do Quaraí, Itaqui, Quaraí e Alegrete seguem a mesma tendência, com calor intenso durante todo o dia.

O Vale do Sinos, tradicionalmente uma das regiões mais quentes do Estado, pode atingir até 32ºC, exigindo atenção especial dos moradores para os efeitos do calor.

Porto Alegre deve ter máxima perto dos 30ºC nesta quarta-feira. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Em Porto Alegre, a previsão é de máxima em torno de 30ºC, com variações entre bairros. Áreas mais arborizadas e elevadas, como o Jardim Botânico, tendem a registrar temperaturas ligeiramente inferiores, enquanto regiões menos verdes podem apresentar calor mais intenso.

De acordo com meteorologistas, "a tendência é de tempo seco e predomínio de sol ao longo de todo o dia na capital".

Chuva retorna de forma irregular

Apesar do tempo seco predominante nesta quarta-feira, a previsão indica mudanças já na madrugada, quando pancadas de chuva devem atingir a metade oeste do Estado.