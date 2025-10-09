Antes da chegada da chuva, calor aumenta e volta a predominar pelo RS nesta sexta-feira; confira a previsão

Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 27ºC. André Ávila / Agencia RBS

O calor volta a dar às caras no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (10). O sol vai predominar em todas as regiões durante o dia, o que irá favorecer a subida da temperatura à tarde, especialmente na metade oeste, onde são esperados os índices mais elevados. A máxima pode chegar aos 28ºC no RS.

Além disso, a massa de ar polar que impulsionou a queda do termômetro na última semana continua a influenciar no predomínio do tempo firme, mas já começa a se afastar do território gaúcho. Essa condição facilita o aumento nos índices.

Em contrapartida, de acordo com a Climatempo, a temperatura permanece amena em cidades serranas, mas sem risco para geada. Em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, o dia começa na casa dos 10ºC.

Nessa área é esperada uma condição de maior nebulosidade. Ao longo da madrugada, é possível que ocorra a formação de nevoeiros na Costa Doce e em parte da Campanha, do Centro, da Região Metropolitana e do Norte.

O cenário muda no sábado

A intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai irá estimular a formação de nuvens carregadas pelo interior do Estado no sábado (11). A tendência é que ocorram pancadas rápidas e isoladas de chuva.

A temperatura se eleva mais durante à tarde em comparação ao dia anterior, principalmente no Oeste, nas Missões, no Noroeste e no Centro.

Já no domingo (12) de Dia das Crianças, a Climatempo aponta que há previsão de formação de um ciclone extratropical entre a Argentina e o Uruguai. Associado a uma frente fria, o fenômeno meteorológico espalhará a chuva por todas as regiões.

A precipitação pode atingir forte intensidade e há chance para temporal com raios e queda de granizo. Na metade sul, as pancadas iniciam na madrugada e avançam para as demais áreas. Os índices nos termômetros vão diminuir em relação ao sábado e o vento pode soprar forte durante o dia.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (10)

Região Metropolitana

Dia de sol entre algumas nuvens. Noite de céu limpo. Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 27ºC.

Serra

Sexta-feira de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 12ºC e 24ºC.

Campanha

Região deve observar sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Bagé, as marcas ficam entre 13ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol, com nevoeiro ao amanhecer e algumas nuvens à tarde. Noite de céu limpo. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 14ºC e 28ºC.

Região Sul

Predomínio de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 14ºC e 25ºC.

Litoral Norte

Sol entre algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com nebulosidade, mas não chove Em Capão da Canoa, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 22ºC.

Região Central

Dia de sol e aumento de nuvens a partir da tarde. Não há previsão de chuva. Em Santa Maria, mínima de 13ºC e máxima de 27ºC.

Região Norte

Tempo ensolarado durante todo o dia. À noite, céu limpo. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 24ºC.

Região Noroeste

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Santa Rosa, mínima de 14ºC e máxima de 27ºC.