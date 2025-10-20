Ambiente

Nova paisagem
Notícia

"A presença do pinus aqui é um grande problema": como um projeto está devolvendo a vegetação nativa ao Parque de Itapuã

Cerca de 13 mil árvores invasoras foram cortadas na unidade de conservação em Viamão para dar lugar a outras espécies

André Malinoski

