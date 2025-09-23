Você sabia que existe uma árvore que "muda de cor" em Porto Alegre?

Flores do manacá-de-jardim chamam atenção por mudar de cor. Sérgio Louruz / Prefeitura de Porto Alegre/Reprodução

A Primavera começou nesta segunda-feira (22). Com a nova estação, Porto Alegre passou a ganhar novas cores nas ruas. Entre as espécies que florescem nesse período, uma em especial chama a atenção pelo detalhe curioso: suas flores mudam de cor ao longo dos dias.

Conhecida como primavera ou manacá-de-jardim, a Brunfelsia uniflora aparece primeiro em lilás, passa para o azul e termina na cor branca — espetáculo natural que se repete em diferentes cantos da cidade.

Uma das características mais curiosas da Brunfelsia uniflora é a alteração da tonalidade das flores ao longo do tempo. O processo começa em setembro, quando os botões se abrem em tons lilás ou azulados, e se estende até dezembro, quando as pétalas ficam completamente brancas.

Por que o manacá-de-jardim muda de cor?

— A gente acredita que é uma modificação no pigmento das pétalas. Com a radiação solar, esse pigmento vai se degradando, perde a tonalidade mais escura e acaba esbranquiçando — detalha Diogo Del Ré, engenheiro agrônomo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre (SMAMUS).

Essa transição cria um efeito visual único: em um mesmo arbusto, é possível ver flores em diferentes estágios de cor, o que torna o manacá-de-jardim especialmente procurado como planta ornamental.

Qual a origem e onde encontrar em Porto Alegre?

A primavera é um arbusto de um gênero nativo do Brasil e de países vizinhos, como Uruguai, Paraguai e Argentina. A planta pode alcançar até três metros de altura e apresenta um ciclo de floração que se estende de setembro a dezembro.

— A primavera, que a gente chama também de manacá-de-cheiro ou manacá-de-jardim, ocorre de São Paulo para baixo. Aqui no Rio Grande do Sul ela está totalmente adaptada ao clima — explica Del Ré.

Em Porto Alegre, o manacá-de-jardim se espalha por ruas e jardins, mas não é tão comum no sistema viário. Isso porque, apesar do efeito ornamental, a espécie não oferece copa para sombra nem favorece o microclima, como ocorre com árvores de maior porte (veja ao final da matéria dicas da manutenção).

— Ela é mais presente em regiões de clima mais ameno, como Petrópolis e Higienópolis, e aparece bastante em jardins particulares. Na Redenção também existem exemplares, mas não é uma planta que a prefeitura utilize nas calçadas — explica Diogo.

Perfume chama atenção

Além das cores em transformação, o manacá-de-jardim é lembrado pelo perfume adocicado, considerado um dos mais marcantes entre as espécies nativas. A intensidade varia ao longo do dia, mas se torna mais evidente no período da noite, quando a planta libera compostos voláteis.

O engenheiro agrônomo ressalta que o aroma é parte fundamental do apelo ornamental.

— Tanto a cor quanto o perfume são características que diferenciam o manacá. Algumas pessoas até dizem que seria a planta nativa mais perfumada que temos — afirma.

A etimologia reforça essa ligação com o olfato: o termo "manacá" vem do tupi e significa "a menina mais bela da tribo", nome associado tanto à beleza das flores quanto ao cheiro que se espalha pelo ambiente.

Cultivo e cuidados com o manacá-de-jardim

Conforme aponta Kauã Dias, consultor da floricultura Atacadão do Jardim, loja especializada em jardinagem e paisagismo, localizada na zona norte de Porto Alegre, o manacá-de-jardim é bastante popular em espaços privados e muito comum em residências por aliar perfume, florescimento vistoso e porte médio.

A espécie pode ser mantida tanto no solo quanto em vasos, mas, neste caso, a rega deve ser mais frequente. Já a poda pode ser feita para controlar o porte e até moldar a planta em formato de arbusto, apesar de sua origem arbórea.

— Essa topiaria é uma forma de manter o manacá como arbusto, sem comprometer sua floração — orienta.

O custo de uma muda varia entre R$ 25 e R$ 70. Para o cultivo em casa, a orientação é plantar em local aberto, garantindo um espaço de pelo menos um metro de diâmetro.