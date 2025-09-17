Tremores de terra são registrados em Minas Gerais 

Moradores de ao menos quatro municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, relataram ter ouvido um forte barulho seguido por um tremor de terra por volta das 22h desta terça-feira (16). O abalo sísmico teria afetado as cidades de Betim, Contagem, Esmeraldas e Ribeirão das Neves.

Na capital mineira, os moradores perceberam o tremor no bairro Alípio de Melo, que fica na Região da Pampulha. Em Betim, moradores dos bairros Icaivera também sentiram a terra tremer, de acordo com o G1,

Já em Contagem, houve relatos nos bairros Alvorada, Estâncias Imperiais, Nova Contagem e também em bairros de Esmeraldas. Na cidade de Ribeirão das Neves o tremor foi sentido nos bairros Veneza, Vereda e Santa Matilde.

Conforme a Itatiaia, a Defesa Civil de Contagem confirmou ter recebido relatos sobre a situação e está investigando o caso. Em Ribeirão das Neves, o órgão também revelou ter sido acionado, enquanto em Esmeraldas não há ocorrências registradas junto à Defesa Civil.

Na rede social X, o perfil Brazil Earthquakes indica que um abalo sísmico entre 2,8 e 3,2 graus foi registrado nos municípios e também em Belo Horizonte. Apesar disso, nenhum órgão oficial confirmou a informação até o momento.