Temporal causa estragos e deixa mais de 900 pessoas sem energia elétrica em Santa Vitória do Palmar 

Temporal provocou queda de árvores na rodovia BR-471, em Santa Vitória do Palmar. Radio Web Estação Mirim / Divulgação

Um temporal atingiu a cidade de Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado, nesta quarta-feira (3). Conforme informações preliminares da Defesa Civil, cerca de 950 pessoas estão sem energia elétrica nas localidades de Marmeleiro e Salso.

Ainda, conforme informações preliminares da Defesa Civil municipal, os estragos ainda estão sendo contabilizados. O fenômeno ocorreu por volta das 10h30 da manhã.

Leia Mais Eletrobras confirma desligamentos de linhas de transmissão em Santa Vitória do Palmar

— Dentro de uma localidade rural, caiu uma árvore dentro de uma casa, mas ninguém ficou ferido. Nós estimamos que os ventos tenham chegado a mais de 90km/h, mas ainda não podemos precisar — afirmou o coordenador adjunto da Defesa Civil local, Bruno Mena,

Em contato com a reportagem de GZH, o coordenador da Defesa Civil no sul do Estado, coronel Márcio André Faccin, afirmou que os impactos ocorreram a 16 km do perímetro urbano, na BR-471, e ainda estão sendo avaliados. Não há registro de feridos.

— Nós ainda estamos conferindo que tipo de evento adverso se deu em Santa Vitória do Palmar. As informações que nós temos até o momento são de que, felizmente, não há ninguém ferido. Os danos foram muito poucos, do ponto de vista humano e patrimonial. O que mais foi afetado foram as questões relacionadas à energia elétrica — comentou.

Ainda conforme Faccin, o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a hipótese de uma microexplosão atmosférica, caracterizada por uma forte corrente de vento, ou de um tornado.

A confirmação do tipo de ocorrência de evento adverso deve ser divulgada até quarta-feira (4).

Falta de energia elétrica

A reportagem entrou em contato com a CEEE Equatorial questionando sobre a situação. Em nota divulgada no começo da noite desta quarta, a empresa afirma que os ventos causaram a queda de sete torres de transmissão e de mais de cem postes de energia.

"As equipes em campo foram imediatamente acionadas pelo Centro de Operações Integradas para restabelecer a energia dos cerca de 900 dos clientes que seguem sem abastecimento nas localidades de Marmeleiro e Salso", afirma a nota.