Temporais se intensificam na Grande Porto Alegre e frio retorna ao RS; veja como fica o tempo nesta quinta-feira

A chuva não dará trégua aos gaúchos nesta quinta-feira (4). De acordo com a Climatempo, o Rio Grande do Sul deve contar com fortes pancadas desde o período da madrugada, avançando até o final do dia, com risco para temporais seguidos por vento forte, raios e queda de granizo. Além disso, o frio deve retornar ao Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil do Estado emitiram alertas de atenção devido à chance de tempestades para diferentes regiões gaúchas. Os volumes de chuva podem se aproximar do 100 milímetros, especialmente na faixa que abrange a Fronteira Oeste, a Campanha e a Região Sul.

Nessas áreas, as precipitações ocorrem pela manhã e devem perder força ao longo do dia. Contudo, ainda segue sob condição de atenção.

Em contrapartida, de acordo com a Climatempo, nas outras regiões, como Noroeste, Região Metropolitana de Porto Alegre, dos Vales e Central, além do Litoral Médio e Norte, o cenário deve se intensificar. Os meteorologistas preveem a ocorrência de fortes temporais, com acumulados elevados no decorrer das horas.

Maiores acumulados previstos

Encruzilhada do Sul: 81,11 mm

81,11 mm Cachoeira do Sul: 75,77 mm

75,77 mm Rio Pardo: 70,66 mm

70,66 mm Tapes: 68,53 mm

68,53 mm Candelária: 67,82 mm

A chuva no Estado ocorre pela influência de uma área de baixa pressão que está sobre a Argentina e por conta de uma frente fria estacionária na altura do território gaúcho, de lento deslocamento. A associação desses sistemas meteorológicos favorece a entrada de umidade e a formação de nuvens carregadas.

Declínio da temperatura

Na retaguarda dessa frente fria que provoca instabilidade, uma massa de ar frio começa a avançar pelo Estado, diminuindo de modo expressivo os termômetros. Por essa razão, o Inmet também emitiu um alerta para o declínio da temperatura.

Há uma previsão de uma queda maior que 5ºC. Em algumas áreas, pode ser observado mais de 10ºC de diferença com relação à quarta-feira (3). A expectativa é que a redução seja observada principalmente à noite, quando as mínimas da quinta-feira serão registradas.

Tendência para os próximos dias

Na sexta-feira (5), a Climatempo afirma que a frente fria avança pela costa do Rio Grande do Sul, provocando chuva na Metade Norte. Na faixa sul, por outro lado, o predomínio será de tempo firme. A temperatura segue baixa e o amanhecer pode conter formação de geada na Campanha, devido a presença da massa de ar frio.

No sábado (6), a tendência é que a estabilidade se sobressaia e a sensação mais gelada continue. Contudo, ainda que as cidades registrem períodos de melhora, o cenário é de continuidade da chuva na sequência. Oeste, Campanha, Região Central e Sul seguem como áreas mais suscetíveis aos eventos intensos.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (4)

Região Metropolitana

Dia de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Em Porto Alegre, a mínima será de 11°C e a máxima, de 21°C.

Serra

Tempo nublado com pancadas de chuva o dia todo. Trovoadas são esperadas à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 7ºC e 23ºC.

Campanha

Manhã com chuva e trovoadas. Noite de tempo firme. Em Bagé, as marcas ficam entre 3ºC e 15ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de manhã com chuva e trovoadas. Noite de tempo firme. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 5ºC a 17ºC.

Região Sul

Quinta-feira nublada, com pancadas de chuva e trovoadas. Em Pelotas, os termômetros variam entre 5ºC e 15ºC.

Litoral Norte

Predomínio de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Em Capão da Canoa, a mínima é de 13ºC e a máxima, de 20ºC.

Região Central

Região deve observar chuva e trovoadas pela manhã e à tarde. Noite com nebulosidade. Em Santa Maria, mínima de 8ºC e máxima de 15ºC.

Região Norte

Tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Em Passo Fundo, a mínima é de 9°C e máxima de 24°C.

Região Noroeste

Céu nublado com chuva e trovoadas pela manhã e à tarde. Instabilidade continua a noite, mas com pancadas isoladas. Em Santa Rosa, mínima de 10ºC e máxima de 21ºC.

