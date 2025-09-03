Ambiente

Sob alerta
Notícia

Temporais se intensificam na Grande Porto Alegre e frio retorna ao RS; veja como fica o tempo nesta quinta-feira

Previsão indica queda superior a 5 °C nos termômetros. Em algumas regiões, a diferença em relação à quarta-feira pode ultrapassar os 10 °C

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS