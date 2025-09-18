Tempo instável e chance de granizo; veja a previsão para o RS nesta sexta-feira

Área de baixa pressão atmosférica favorece a formação de nuvens carregadas no RS. Lauro Alves / Agencia RBS

A chuva deve atingir todas as regiões do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (19). Segundo a Climatempo, a formação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai impulsiona a entrada de umidade e calor no Estado. Dessa forma, a instabilidade que começou pela Fronteira Oeste se espalha para as demais regiões.

As pancadas podem ocorrer a qualquer momento do dia com forte intensidade. A partir disso, não se descarta a possibilidade de ocorrência de temporais localizados especialmente na metade sul gaúcha.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de potencial de perigo, para tempestade em parte da metade Oeste do Estado. O comunicado, válido até às 10h de sexta, indica que os acumulados podem chegar a 50 milímetros no dia, acompanhados de ventos intensos e até queda de granizo.

A Defesa Civil emitiu um alerta laranja para todo o Rio Grande do Sul. De acordo com o órgão, temporais isolados, com potencial de granizo, rajadas de vento de até 90 km/h e chuva moderada a pontualmente forte, ocorrem no Oeste, na Campanha, na Costa Doce e no Sul. Os volumes variam entre 10 e 40 mm/dia nessas regiões.

Novamente, o dia será quente e abafado. A temperatura segue elevada principalmente durante à tarde em áreas do Oeste, do Noroeste, do Norte e da Região Central. Os índices podem chegar aos 30ºC nessas regiões.

São Luiz Gonzaga: máxima de 30

máxima de 30 Iraí: máxima de 30ºC

máxima de 30ºC Ijuí: máxima de 29ºC

máxima de 29ºC Itaqui: máxima de 29ºC

máxima de 29ºC Santa Maria: máxima de 29ºC

A expectativa é que, ao final do dia, uma nova frente fria se aproxime, o que irá fazer com que a condição de chuva seja mantida e reforçada durante todo o final de semana.

Como deve ser o fíndi?

O Dia do Gaúcho, sábado (20), irá começar com pancadas durante a manhã na metade Oeste e na Campanha, avançando para as demais regiões a partir da tarde, com risco de novos temporais.

O dia será marcado pela formação de um novo ciclone extratropical. Com isso, ventos moderados podem ocorrer, principalmente, no período da tarde.