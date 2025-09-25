Tempo ensolarado antecede final de semana com chuva forte no RS; veja a previsão para esta sexta-feira

Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC e a máxima, de 20ºC. Jean Pimentel / Agencia RBS

Antes da chegada da chuva no fim de semana, a sexta-feira (26) terá mais um período de sol e de temperatura baixa durante o amanhecer no Rio Grande do Sul.

De acordo com a Climatempo, à tarde, os índices sobem um pouco na região Oeste e em cidades das Missões, em comparação aos dias anteriores. No restante do território gaúcho, a sensação fica mais amena. Em São Borja e em Itaqui, por exemplo, as marcas podem chegar a 26ºC.

Mesmo assim, ainda há a atuação de uma massa de ar polar sobre o Estado, o que possibilita a formação de geada em pontos mais altos da Serra. Em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, a mínima fica em torno dos 5ºC – a menor esperada para o dia.

A Climatempo pontua que a faixa leste pode ter maior presença de nuvens por conta da entrada de umidade, mas não há previsão de chuva.

A precipitação retorna apenas no sábado (27), com a formação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, associada ao aumento do fluxo de umidade oriunda da Amazônia e ao processo de formação de uma nova frente fria.

A instabilidade começa pelo Oeste, com risco de chuva forte e temporais. A partir da tarde, a condição avança para a Região Central e toda a metade Norte. O cenário deve continuar prevalecendo também durante o domingo (28).

Ainda deve fazer frio pela manhã, principalmente na Serra, mas sem risco de formação de geada. No decorrer do dia, os termômetros sobem um pouco mais.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (26)

Região Metropolitana

Sol aparece o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC e a máxima, de 20ºC.

Serra

Dia de sol, com aumento de nebulosidade à noite. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 9ºC e 21ºC.

Campanha

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e seguem à noite. Em Bagé, as marcas ficam entre 9ºC e 20ºC.

Fronteira Oeste

Sexta-feira com sol e nuvens à tarde. A noite segue com nebulosidade. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 11ºC a 25ºC.

Região Sul

Região deve observar sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 13ºC e 20ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol com algumas nuvens durante o dia. Noite com muitas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima é de 11ºC e a máxima, de 18ºC.

Região Central

Céu com a presença de sol entre muitas nuvens. Nebulosidade segue à noite. Em Santa Maria, mínima de 9ºC e máxima de 23ºC.

Região Norte

Predomínio de sol entre algumas nuvens. À noite, nebulosidade prevalece. Em Passo Fundo, a mínima é de 10ºC e máxima de 20ºC.

Região Noroeste

Sol o dia todo, com muitas nuvens. Noite com nebulosidade. Em Santa Rosa, mínima de 12ºC e máxima de 24ºC.

