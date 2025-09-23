Sol, frio e chance de chuva isolada; veja como fica o tempo no RS nesta quarta-feira

Primavera começou na última segunda-feira (22) no Hemisfério Sul. Jean Pimentel / Grupo RBS

O Rio Grande do Sul terá mais um dia de tempo firme nesta quarta-feira (24). De acordo com a Climatempo, o sol e o friozinho seguem presentes, com exceção das áreas do Nordeste e do Litoral Norte, onde há chance de chuviscos e chuva fraca isolada. A condição se deve à maior umidade na atmosfera local, especialmente entre a manhã e a tarde.

Conforme a Climatempo, a temperatura segue baixa ao amanhecer devido à presença de uma área de alta pressão atmosférica e à atuação de uma massa de ar polar sobre o Estado. Há chance de formação de geada em pontos altos e isolados da serra gaúcha, como nos Campos de Cima da Serra.

Os menores índices do dia são esperados na região serrana e na Campanha, podendo ficar na casa dos 6ºC e 7ºC em cidades como São José dos Ausentes e Canguçu, respectivamente, no início da manhã.

À tarde, a temperatura não apresenta uma elevação significativa e segue amena em todas as áreas. Os maiores registros devem ser observados na faixa norte do território gaúcho. Em Iraí e em Horizontina, por exemplo, os termômetros atingem os 25ºC.

Próximos dias

A Climatempo aponta que não são esperadas grandes mudanças nas condições do tempo sobre o Rio Grande do Sul. Na quinta-feira (25) e na sexta-feira (26), o predomínio segue sendo da presença de sol entre algumas nuvens.

Em ambos os dias, a massa de ar frio irá impulsionar um amanhecer gelado e a chance de geada pontual em áreas elevadas da serra gaúcha. A temperatura se mantém amena durante o dia, sem elevação expressiva, mesmo com o céu aberto e ensolarado.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (24)

Região Metropolitana

Dia de sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 13ºC e a máxima, de 19ºC.

Serra

Quarta-feira com sol entre muitas nuvens. Noite com nebulosidade. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 8ºC e 18ºC.

Campanha

Predomínio de sol entre algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com pouca nebulosidade. Em Bagé, as marcas ficam entre 10ºC e 18ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 12ºC a 23ºC.

Região Sul

Região deve observar sol e períodos de céu nublado durante o dia. Noite com poucas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 10ºC e 17ºC.

Litoral Norte

Sol aparece entre nuvens durante o dia. Noite com nebulosidade. Em Capão da Canoa, a mínima é de 11ºC e a máxima, de 17ºC.

Região Central

Tempo ensolarado, com presença de algumas nuvens. Não chove. Em Santa Maria, mínima de 11ºC e máxima de 21ºC.

Região Norte

Quarta-feira será de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Passo Fundo, a mínima é de 10ºC e máxima de 20ºC.

Região Noroeste

Sol aparece o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Santa Rosa, mínima de 11ºC e máxima de 23ºC.

*Produção: Carolina Dill