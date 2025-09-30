Sol entre nuvens e chance de chuva isolada no RS; veja a previsão para esta quarta-feira

Há possibilidade de chuva fraca em Porto Alegre nesta quarta-feira. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O mês de outubro começa nesta quarta-feira (1º) com a presença de sol entre nuvens em algumas regiões do Rio Grande do Sul, enquanto outras seguem sob a condição de instabilidade.

A frente fria que influenciou a ocorrência de chuva no Estado se afasta para o alto-mar, fazendo com que a precipitação perca força na metade Sul. Com isso, o sol volta a aparecer, intercalado com períodos de céu nublado, no Oeste, na Campanha, na Região Central e Sul, e em parte das Missões.

Conforme a Climatempo, já no Noroeste, no Norte, na Serra e na Região Metropolitana, o dia será de nebulosidade, com chance de ocorrência de pancadas de chuva isoladas em virtude da entrada de ventos marítimos. Caso ocorram, elas serão fracas, podendo ser mais intensas na região serrana. A tendência é que a condição cesse no período da noite.

Para o dia, a temperatura não deve variar muito e segue amena na maior parte do território gaúcho. A exceção fica para áreas do Oeste, Missões e Noroeste, onde a sensação é mais quente.

O índice mais elevado do dia é esperado na cidade Horizontina, que pode observar registros na casa dos 27ºC. As menores mínimas são previstas em áreas da Campanha e da Região Sul, como em Pinheiro Machado e no Chuí, com marcas próximas a 12ºC pela manhã.

Até quando vai a chuva?

Segundo a Climatempo, a primeira semana do mês será de chuva. Novas áreas de instabilidade vão avançar do interior do continente provocando pancadas na metade oeste e norte do Rio Grande do Sul na quinta-feira (2).

Na sexta-feira (3), a precipitação volta a se espalhar por todas as regiões gaúchas, podendo ser forte e não se descarta a formação de temporais localizados. Na Capital, a chuva chega a partir do fim da manhã e ganha intensidade durante à tarde. A temperatura diminui em relação ao dia anterior.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (1º)

Região Metropolitana

Céu nublado com possibilidade de chuva fraca de dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC e a máxima, de 21ºC.

Serra

Quarta-feira com sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 16ºC e 18ºC.

Campanha

A previsão indica que o dia terá sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 12ºC e 22ºC.

Fronteira Oeste

Sol e períodos de céu nublado durante o dia. Noite com nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 14ºC a 24ºC.

Região Sul

O dia começa com sol entre muitas nuvens. Nebulosidade segue à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 14ºC e 21ºC.

Litoral Norte

Região deve observar tempo nublado, com possibilidade de chuva fraca durante a manhã e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 17ºC e a máxima, de 18ºC.

Região Central

Tempo será de sol entre muitas nuvens. Nebulosidade prevalece à noite. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 21ºC.

Região Norte

Quarta-feira de sol entre nuvens. À noite, nebulosidade. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC e máxima de 22ºC.

Região Noroeste

Sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 18ºC e máxima de 25ºC.