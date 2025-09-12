Sol, chuva e até geada: confira a previsão do tempo no Rio Grande do Sul neste fim de semana

Sábado será um dia de sol e tempo agradável em todo o Estado. Camila Hermes / Agencia RBS

O fim de semana será marcado pela presença do sol e do frio pela manhã, especialmente no sábado (13), quando a temperatura pode ficar abaixo dos 10ºC no Rio Grande do Sul. No entanto, conforme a Climatempo, esse período de estabilidade dará lugar à chuva a partir de domingo (14).

A instabilidade começa pela região oeste do Estado e deve se espalhar ao longo da segunda-feira (15).

O que esperar do fim de semana

De acordo com a Climatempo, o amanhecer de sábado ainda conta com temperatura mais baixa e com chance de formação de geada em pontos isolados do alto da Serra.

O sol deve predominar entre algumas nuvens passageiras, favorecendo a elevação da temperatura ao longo do dia. Esse aumento pode ser maior do que o registrado no dia anterior, proporcionando uma tarde mais amena.

Áreas do Noroeste e das Missões devem registrar o maior aquecimento em comparação às demais regiões. Dessa forma, a amplitude térmica será mais expressiva nessa parte do território gaúcho. Em Santa Rosa, por exemplo, os índices variam de 12°C a 28°C.

Porto Alegre: mínima de 8ºC e máxima de 23ºC

mínima de 8ºC e máxima de 23ºC Caxias do Sul: mínima de 6ºC e máxima de 23ºC

mínima de 6ºC e máxima de 23ºC Uruguaiana: mínima de 10ºC e máxima de 25ºC

mínima de 10ºC e máxima de 25ºC Bagé: mínima de 7ºC e máxima de 20ºC

mínima de 7ºC e máxima de 20ºC Pelotas: mínima de 11ºC e máxima de 20ºC

mínima de 11ºC e máxima de 20ºC Passo Fundo: mínima de 11ºC e máxima de 24ºC

mínima de 11ºC e máxima de 24ºC Santa Cruz do Sul: mínima de 10ºC e máxima de 22ºC

mínima de 10ºC e máxima de 22ºC Santa Maria: mínima de 9ºC e máxima de 22ºC

Já no domingo, uma área de baixa pressão deve se formar sobre o Paraguai, provocando pancadas de chuva no Estado. Segundo a Climatempo, a instabilidade pode ocorrer a qualquer momento do dia, de forma localizada na metade Oeste, com intensidade de moderada a forte.

Na faixa Leste e na Serra, o predomínio será de tempo firme. A manhã começa com temperatura baixa e com sensação de frio em todo o Estado. Dessa vez, no entanto, sem previsão de geada.

O sol deve predominar ao longo do dia, contribuindo para a elevação da temperatura à tarde.

Porto Alegre: mínima de 13ºC e máxima de 24ºC

mínima de 13ºC e máxima de 24ºC Caxias do Sul: mínima de 11ºC e máxima de 25ºC

mínima de 11ºC e máxima de 25ºC Uruguaiana: mínima de 16ºC e máxima de 28ºC

mínima de 16ºC e máxima de 28ºC Bagé: mínima de 11ºC e máxima de 23ºC

mínima de 11ºC e máxima de 23ºC Pelotas: mínima de 15ºC e máxima de 21ºC

mínima de 15ºC e máxima de 21ºC Passo Fundo: mínima de 12ºC e máxima de 25ºC

mínima de 12ºC e máxima de 25ºC Santa Cruz do Sul: mínima de 11ºC e máxima de 25ºC

mínima de 11ºC e máxima de 25ºC Santa Maria: mínima de 12ºC e máxima de 25ºC

A chuva deve se espalhar pelo território gaúcho na segunda-feira (15), devido à área de baixa pressão no Paraguai e à circulação de ventos em níveis médios da atmosfera, conhecidos como cavados meteorológicos.

As pancadas podem ser moderadas a fortes e ocorrer a qualquer hora do dia. O amanhecer terá temperaturas mais baixas, que devem subir ao longo do dia.

