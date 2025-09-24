Sete dos nove "limites planetários" já foram superados, segundo pesquisa; oceanos estão sob perigo

Acidificação das águas dos oceanos pode prejudicar, sobretudo, atividades pesqueiras e extrativistas. andrej pol / stock.adobe.com

O nível de acidificação dos oceanos superou o limite compatível com ecossistemas estáveis e sustentáveis, excedendo sete dos nove "limites planetários", afirmou, nesta quarta-feira (24), o Instituto Potsdam para Pesquisa sobre o Impacto Climático (PIK), que realiza esse monitoramento global.

Em 2009, cerca de 30 pesquisadores do instituto alemão definiram o conceito de "limites planetários" em um artigo intitulado Um espaço seguro para a humanidade. Naquela época, eles estimavam que a humanidade havia "ultrapassado pelo menos três limites planetários".

Deste então, os informes anuais do Instituto de Investigação do Clima de Potsdam (PIK) tem mostrado uma degradação contínua. O informe de 2025 indica que acaba de ser superado o limite da "acidificação dos oceanos".

"O oceano está acidificando, o que ameaça a vida marinha e nos leva a condições perigosas, com uma tendência que segue piorando", escreveram seus pesquisadores.

Ainda que a acidez seja medida pelo pH, a referência para este limite é a concentração de aragonita, um mineral indispensável para a vida dos corais e dos animais marinhos com concha. Quanto mais ácido o oceano, mais a aragonita se desintegra.

O limite mínimo foi fixado em 80% de concentração na era pré-industrial. E os oceanos caíram abaixo desse nível.

"O pH na superfície do oceano já diminuiu aproximadamente 0,1 desde o início da era industrial. Isso equivale a um aumento da acidez entre 30% e 40%", apontaram os cientistas.

"Esta mudança ameaça os organismos que formam conchas ou esqueletos de carbonato de cálcio, como os corais, moluscos ou espécies cruciais de plâncton. O desaparecimento progressivo destes organismos pode alterar a cadeia alimentar", explicaram.

A principal causa da acidificação dos oceanos é a absorção do dióxido de carbono (CO2), emitido pela queima de combustíveis fósseis.

Os limites do planeta

Superados

Alterações climáticas; Desmatamento; Perda de biodiversidade; Proliferação de produtos químicos sintéticos (incluindo plásticos); Escassez de água doce; Equilíbrio do ciclo do nitrogênio (insumos agrícolas); Acidificação dos oceanos.

Limites não superados