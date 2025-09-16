RS terá sol e calor antes da virada do tempo; confira a previsão para sua região nesta quarta-feira

Temperatura se eleva gradativamente na Serra nesta quarta-feira (17). Ulisses Castro / Agencia RBS

Antes da chegada da chuva e da virada no tempo em parte do Rio Grande do Sul, a estabilidade predomina por mais um dia. Nesta quarta-feira (17), todas as regiões gaúchas terão a presença do sol entre algumas nuvens.

Além disso, de acordo com a Climatempo, apesar de um amanhecer mais fresquinho, na casa dos 15ºC na maior parte do Estado, a temperatura sobe rápido no período da tarde e atinge níveis mais elevados.

Especialmente no Oeste, em cidades das Missões e no Noroeste faz calor, com índices próximos aos 30ºC. Em São Borja, por exemplo, a temperatura varia entre 16ºC e 28ºC nesta quarta-feira.

Em Porto Alegre, o que prevalece é o tempo seco, com presença de sol e variações de nuvens. E, à tarde, a sensação de aquecimento. Na Serra, é esperado um pouco mais de nebulosidade, com aumento gradativo do termômetro.

Tendência para os próximos dias

Este período mais seco antecede o retorno da chuva. Na quinta-feira (18), a atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e a circulação de ventos em médios níveis da atmosfera deixam o tempo nublado e com pancadas de chuva.

Conforme a Climatempo, a instabilidade começa pelo Oeste, avançando sobre a Campanha, o Sul e em parte das Missões, com risco de chuva forte a partir do início da tarde.

As demais regiões gaúchas terão mais um dia de tempo firme e com variações de nebulosidade. Além disso, na quinta, a temperatura sobe mais e a sensação de calor se expande pelo Rio Grande do Sul. Ou seja, a tarde será quente e abafada.

Já na sexta-feira (19), a chuva se espalha por todas as áreas. As pancadas podem ocorrer a qualquer momento do dia com forte intensidade. Não estão descartados episódios de temporais localizados.

A semana termina com índices elevados nos termômetros e com a continuidade da sensação de abafamento. Ao final da sexta, uma nova frente fria vai se aproximar do Estado, reforçando a instabilidade.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (17)

Região Metropolitana

Dia de sol entre algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com pouca nebulosidade. Em Porto Alegre, a mínima será de 15°C e a máxima, de 27°C.

Serra

Quarta-feira de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 12ºC e 25ºC.

Campanha

Previsão de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 15ºC e 23ºC.

Fronteira Oeste

Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 16ºC a 27ºC.

Região Sul

Região deve observar sol entre muitas nuvens durante o dia. Nebulosidade continua à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 16ºC e 22ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol entre nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com pouca nebulosidade. Em Capão da Canoa, a mínima é de 18ºC e a máxima, de 21ºC.

Região Central

Céu com muitas nuvens o dia todo e aberturas de sol. Em Santa Maria, mínima de 15ºC e máxima de 25ºC.

Região Norte

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam bastante à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 14°C e máxima de 24°C.

Região Noroeste

Predomínio de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e permanecem à noite. Em Santa Rosa, mínima de 15ºC e máxima de 27ºC.

*Produção: Carolina Dill