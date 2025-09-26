RS terá chuva forte e rajadas de vento no primeiro fim de semana da primavera; veja como fica sua região

Previsão indica que a chuva se intensifique no domingo em Porto Alegre. Marco Favero / Agencia RBS

Para o último final de semana de setembro e o primeiro da primavera, o Rio Grande do Sul deve registrar o retorno da chuva. De acordo com a Climatempo, a instabilidade deve começar na manhã de sábado (27) e perder a intensidade na tarde de domingo (28).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas amarelos, indicando risco moderado para tempestades. Segundo o órgão, a situação meteorológica tem potencial de se tornar perigosa no Estado.

Além da precipitação, rajadas de vento moderadas podem ocorrer em todo o território gaúcho a qualquer momento, com atenção especial para as áreas litorâneas, onde podem ser mais intensas.

O cenário é provocado pela atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, que impulsiona a entrada de um fluxo de umidade proveniente da Amazônia, somado ao processo de formação de uma nova frente fria.

O que esperar do tempo no sábado

No sábado (27), a chuva começa no Oeste, nas Missões e na Campanha no fim da manhã, e não se descarta a ocorrência de temporais. A partir da tarde, a precipitação avança para a Região Central e Noroeste, com ventos que podem passar de 70 km/h na costa e no interior gaúcho.

Os maiores acumulados são esperados nessas regiões. Em Rosário do Sul, há previsão de 32 milímetros; em São Luiz Gonzaga, 26,2 milímetros; e em Dom Pedrito, 22,9 milímetros. O Inmet aponta que há possibilidade de o acumulado chegar a 50 milímetros no dia.

Na Serra e na Região Metropolitana, o dia será predominantemente nublado, mas pode chover à noite.

Faz frio pela manhã, principalmente em áreas serranas, mas sem risco de geada. Durante a tarde, os termômetros sobem um pouco, deixando a temperatura amena, destaca a Climatempo.

Porto Alegre: mínima de 12ºC e máxima de 26ºC; 5 milímetros de chuva

mínima de 12ºC e máxima de 26ºC; 5 milímetros de chuva Pelotas: mínima de 16ºC e máxima de 21ºC; 0,9 milímetro de chuva

mínima de 16ºC e máxima de 21ºC; 0,9 milímetro de chuva Santa Maria: mínima de 13ºC e máxima de 24ºC; 10,3 milímetros de chuva

mínima de 13ºC e máxima de 24ºC; 10,3 milímetros de chuva Uruguaiana: mínima de 16ºC e máxima de 19ºC; 18,6 milímetros de chuva

mínima de 16ºC e máxima de 19ºC; 18,6 milímetros de chuva Passo Fundo: mínima de 11ºC e máxima de 24ºC; 0,4 milímetro de chuva

mínima de 11ºC e máxima de 24ºC; 0,4 milímetro de chuva Santa Rosa: mínima de 14ºC e máxima de 27ºC; 11,8 milímetros de chuva

mínima de 14ºC e máxima de 27ºC; 11,8 milímetros de chuva Lajeado: mínima de 12ºC e máxima de 27ºC; 0,3 milímetro de chuva

O que esperar do tempo no domingo

A frente fria vai avançar pelo Rio Grande do Sul. Enquanto no sábado a chuva deve ficar mais concentrada no Oeste, no domingo (28) ela ganha força na metade Norte e em áreas do Leste. É esperada no Noroeste, na Serra, na Região Metropolitana de Porto Alegre, nos Vales e também no Litoral.

As pancadas podem ocorrer com intensidade moderada a forte, principalmente entre a madrugada e a manhã. Contudo, a expectativa é de que a instabilidade vá perdendo força ao longo da tarde.

No Oeste e na Campanha, o tempo firme volta a predominar. Quanto às temperaturas, a previsão aponta registros amenos em todo o Estado, especialmente durante a manhã.

Porto Alegre: mínima de 17ºC e máxima de 23ºC; 12,2 milímetros de chuva

mínima de 17ºC e máxima de 23ºC; 12,2 milímetros de chuva Pelotas: mínima de 14ºC e máxima de 21ºC; 4,6 milímetros de chuva

mínima de 14ºC e máxima de 21ºC; 4,6 milímetros de chuva Santa Maria: mínima de 15ºC e máxima de 22ºC; 3,3 milímetros de chuva

mínima de 15ºC e máxima de 22ºC; 3,3 milímetros de chuva Uruguaiana: mínima de 11ºC e máxima de 23ºC; zero milímetro de chuva

mínima de 11ºC e máxima de 23ºC; zero milímetro de chuva Passo Fundo: mínima de 15ºC e máxima de 21ºC; 12,6 milímetros de chuva

mínima de 15ºC e máxima de 21ºC; 12,6 milímetros de chuva Santa Rosa: mínima de 17ºC e máxima de 22ºC; 2,7 milímetros de chuva

mínima de 17ºC e máxima de 22ºC; 2,7 milímetros de chuva Lajeado: mínima de 16ºC e máxima de 23ºC; 10,5 milímetros de chuva

Tendência para segunda-feira

Com o afastamento da frente fria, o sol entre nuvens prevalece na segunda-feira (29). A temperatura segue reduzida, principalmente durante o amanhecer, mas sem chance de geada.

Durante a tarde, os termômetros sobem mais e a sensação é mais agradável. Os municípios das Missões, do Noroeste e do Norte devem observar uma elevação um pouco maior em comparação aos demais.