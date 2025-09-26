Ambiente

Passagem de frente fria
Notícia

RS terá chuva forte e rajadas de vento no primeiro fim de semana da primavera; veja como fica sua região

De acordo com a Climatempo, tendência é que a instabilidade comece já no período da manhã de sábado e perca força na tarde de domingo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS