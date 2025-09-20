RS tem cinco alertas do Inmet; Metade Oeste pode ter 100 milímetros de chuva e vento de 100 km/h

Área em vermelho pode registrar 100 milímetros de chuva. Instituto Naciona de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

As próximas horas podem ser de temporal em todo o Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu cinco alertas válidos para o Estado. Veja os detalhes abaixo.

Um deles tem grau de severidade vermelho, o mais alto da escala e que indica "grande perigo" de rajadas de vento acima dos 100 km/h e chuva de até 100 milímetros. O comunicado, que é válido entre a meia-noite e as 10h de domingo (21), abrange parte de Fronteira Oeste, Campanha, Vale do Rio Pardo e das regiões Central e Sul.

Ainda há possibilidade de queda de granizo e "grande risco" de alagamentos. Em razão das fortes rajadas de ventos, também é considerado alto o risco de danos em edificações, queda de árvores e problemas na rede elétrica.

Alertas já em vigor

Alerta amarelo válido neste sábado. Instituto Naciona de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Na área entre Santa Maria e Uruguaiana, já está em vigor um alerta para tempestade com grau de severidade laranja. O comunicado — que se estende até a meia-noite de domingo — indica risco de rajadas de vento entre 60 km/h e 100 km/h, além de 60 milímetros de chuva por hora.

Às 10h deste sábado (20), contudo, um alerta amarelo que contempla todas as demais regiões do Estado entrou em vigor. Válido até as 23h59min, ele aponta "perigo potencial" de chuva de até 30 milímetros por hora e rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h.

Domingo

Área em alerta no domingo. Instituto Naciona de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

A instabilidade vai avançar sobre todo o Rio Grande do Sul no domingo. O Inmet emitiu alerta laranja para tempestade que contempla todas as áreas do Estado, válido até as 23h59min.

A chuva deve variar entre 30 e 60 milímetros por hora, com acumulado de 100 milímetros ao fim do dia. O Inmet ainda projeto rajadas de vento com velocidade entre 60 km/h e 100 km/h.

Há risco de queda de granizo, alagamentos e queda de árvores.

Declínio de temperatura

Área com alerta para declínio de temperatura. Instituto Naciona de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Em meio à chuvarada, o Inmet também alerta para a possibilidade dos termômetros ficarem até 5ºC abaixo da média na Campanha, Fronteira Oeste, Região Central e Região Sul.

Com grau de severidade laranja, o alerta é válido a partir das 18h de domingo e segue até as 23h59 min de segunda-feira (22). Conforme o Inmet, "há risco à saúde".

Vendaval

Área com risco de vendaval. Instituto Naciona de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Ao meio dia-dia de domingo também entra em vigor um alerta para vendaval na divisa com Santa Catarina. O comunicado, que é válido até o meio-dia de segunda-feira (22), aponta para rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h.

Orientações

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão de energia e placas de propaganda

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia elétrica

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193)