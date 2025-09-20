Ambiente

Avanço da instabilidade
Notícia

RS tem cinco alertas do Inmet; Metade Oeste pode ter 100 milímetros de chuva e vento de 100 km/h

Instituto Nacional de Meteorologia indica que tempestade pode afetar todas as áreas do território gaúcho. Entre domingo e segunda-feira, também há possibilidade de queda das temperaturas

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS