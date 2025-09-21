RS tem alertas para tempestade, vendaval e acumulado de chuva neste domingo

Área em vermelho tem grande perigo de acumulado de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Com grau de severidade vermelho, alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste domingo (21) indica "grande perigo" de alagamentos, transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas em áreas do noroeste e do nordeste do Rio Grande do Sul até as 6h de segunda-feira (22). Há risco de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.

Outros três alertas também podem causar transtornos no Estado:

Tempestade

Área do RS com alerta de tempestade. Instituto Naciona de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O alerta de tempestade emitido no início da madrugada deste domingo segue em vigor até as 23h59min. Ainda há perigo de chuva, ventos intensos e queda de granizo em todo o Estado, que podem causar corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Leia Mais Inverno se despede neste fim de semana; veja como fica o tempo no Rio Grande do Sul

Declínio de temperatura

Área do RS com alerta para declínio de temperatura. Instituto Naciona de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

A partir das 18h deste domingo, um novo alerta entra em vigor: perigo de declínio de temperatura superior a 5ºC na área em laranja no mapa, o que pode causar risco à saúde. O alerta é válido até as 23h59min de segunda-feira (22).

Vendaval

Área do RS com perigo potencial de vendaval. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Há também perigo potencial de vendaval em áreas do norte do Estado. Ventos entre 40 km/h e 60 km/h podem causar quedas de galhos de árvores na área em amarelo. O alerta é válido até as 12h de segunda-feira (22).

Orientações

Na área de grande perigo de alagamentos em função do alto acumulado de chuva, o Inmet orienta para que a população observe alteração nas encostas e permaneça em local abrigado. Em eventual situação de inundação, ou similar, recomenda que o cidadão proteja seus pertences da água em sacos plásticos.

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão de energia e placas de propaganda.