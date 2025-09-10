Ambiente

Dia ensolarado
Notícia

Primavera dá sinais: manhã fria e calorzinho à tarde; veja como fica o tempo no RS nesta quinta-feira

Frente fria de fraca intensidade irá se deslocar pelo oceano, trazendo um reforço do ar frio, mas não deve provocar chuva

Zero Hora

