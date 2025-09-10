Primavera dá sinais: manhã fria e calorzinho à tarde; veja como fica o tempo no RS nesta quinta-feira

Temperatura pode ultrapassar os 25ºC em algumas cidades do Estado. Jefferson Botega / Agencia RBS

A quinta-feira (11) será mais um dia de sol para a alegria dos gaúchos. Uma frente fria de fraca intensidade se desloca pelo oceano, trazendo um reforço de ar frio para o Rio Grande do Sul. Com isso, a manhã começa um pouco mais gelada, mas sem risco de geada.

A expectativa é que a temperatura suba ao longo do dia e que um calorzinho seja sentido durante a tarde em algumas áreas — um cenário típico da aproximação da primavera.

Regiões como a Fronteira Oeste, o Noroeste, o Norte e o Centro devem registrar uma elevação um pouco maior nos termômetros, com índices próximos dos 25 °C.

Ijuí: mínima de 10ºC e máxima de 23ºC

mínima de 10ºC e máxima de 23ºC Itaqui: mínima de 13ºC e máxima de 24ºC

mínima de 13ºC e máxima de 24ºC Iraí: mínima de 10ºC e máxima de 26ºC

mínima de 10ºC e máxima de 26ºC Horizontina: mínima 10ºC e máxima de 25ºC

Já a região Sul não deve ter uma variação entre a mínima e a máxima tão expressiva.

Rio Grande: mínima de 13ºC e máxima de 18ºC

mínima de 13ºC e máxima de 18ºC Santa Vitória do Palmar: mínima de 12ºC e máxima de 20ºC

mínima de 12ºC e máxima de 20ºC Pinheiro Machado: mínima de 10ºC e máxima de 19ºC

De acordo com a Climatempo, a passagem dessa frente fria não deve provocar chuva pelo Estado. Portanto, o tempo firme predomina em todo o território gaúcho, com céu ensolarado e variações de nebulosidade.

Em Porto Alegre, por exemplo, a previsão é de uma quinta-feira com a presença de sol entre poucas nuvens. Pela manhã, a sensação de frio se destaca, mas vai perdendo força.

Tendência para os próximos dias

O tempo segue estável e sem previsão de chuva no Rio Grande do Sul na sexta-feira (12) e no sábado (13). A Climatempo aponta que o sol deve seguir predominando entre poucas nuvens em todas as regiões.

Devido à continuidade da atuação de uma massa de ar fria e seca, a temperatura fica baixa durante as manhãs e não se descarta a ocorrência de geada em pontos isolados da Serra. Mas, novamente, à tarde, a sensação fica mais aquecida e amena em todo o Estado.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (11)

Região Metropolitana

Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Porto Alegre, a mínima será de 11°C e a máxima, de 23°C.

Serra

Céu ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à noite. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 11ºC e 21ºC.

Campanha

Sol aparece o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Bagé, as marcas ficam entre 11ºC e 20ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 12ºC a 23ºC.

Região Sul

Predomínio de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 10ºC e 21ºC.

Litoral Norte

Quinta-feira de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Capão da Canoa, a mínima é de 11ºC e a máxima, de 21ºC.

Região Central

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Santa Maria, mínima de 10ºC e máxima de 23ºC.

Região Norte

Região deve observar sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 9°C e máxima de 23°C.

Região Noroeste

A previsão do tempo indica que o dia será de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Santa Rosa, mínima de 13ºC e máxima de 24ºC.

*Produção: Carolina Dill