Rio Grande do Sul terá tempo ensolarado nesta quarta-feira com avanço de massa de ar frio

Região Serrana pode observar geada no amanhecer. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O sol volta a predominar no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (10). De acordo com a Climatempo, a frente fria que provocou chuva no início da semana se afasta do Estado, enquanto a entrada de uma massa de ar frio garante tempo firme e uma ligeira queda nas temperaturas.

No amanhecer, pode haver ocorrência de geada em pontos da Serra, do Nordeste e da Região Metropolitana de Porto Alegre, conforme destaca o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão relata que o fenômeno representa potencial de perigo devido às baixas temperaturas e ao risco de prejuízos em plantações.

Além disso, áreas da Região Metropolitana, Central, Serra, Campanha, Fronteira Oeste, Norte e Noroeste podem registrar nevoeiro leve no início do dia.

Segundo a Climatempo, embora a quarta-feira comece com tempo frio, as temperaturas devem subir ao longo da tarde, especialmente em municípios das Missões, do Oeste e do Noroeste.

Um destaque fica para a amplitude térmica, que representa a diferença entre a máxima e a mínima. Em algumas faixas, esse contraste entre a manhã e o fim da quarta-feira pode chegar a 15ºC.

Erechim: mínima de 8ºC e máxima de 23ºC

mínima de 8ºC e máxima de 23ºC Maçambara: mínima de 10ºC e máxima de 25ºC

mínima de 10ºC e máxima de 25ºC Santo Ângelo: mínima de 9ºC e máxima de 24ºC

mínima de 9ºC e máxima de 24ºC Vacaria: mínima de 5ºC e máxima de 20ºC

Tendência para os próximos dias

Na quinta (11) e na sexta-feira (12), o tempo firme prevalece no Rio Grande do Sul. A Climatempo aponta que os dias vão amanhecer frios, mas sem chance para formação de geada ou para queda de chuva. À tarde, a temperatura fica mais amena e a sensação tende a ser agradável.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (10)

Região Metropolitana

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Porto Alegre, a mínima será de 10°C e a máxima, de 24°C.

Serra

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 8ºC e 21ºC.

Campanha

Quarta-feira de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Bagé, as marcas ficam entre 9ºC e 22ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol, com nevoeiro ao amanhecer e algumas nuvens à tarde. Noite de céu limpo. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 10ºC a 25ºC.

Região Sul

Região deve observar sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 10ºC e 21ºC.

Litoral Sul

Predomínio de sol durante todo o dia. As nuvens aumentam a partir da tarde, mas não chove. Em Rio Grande, termômetros ficam entre 12ºC e 19ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Capão da Canoa, a mínima é de 12ºC e a máxima, de 21ºC.

Região Central

Região deve ter sol, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. À tarde, o céu fica com algumas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 8ºC e máxima de 23ºC.

Região Norte

Quarta-feira de sol, com névoa ao amanhecer. Nevoeiro ocorre à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 7°C e máxima de 22°C.

Região Noroeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 10ºC e máxima de 24ºC.

*Produção: Carolina Dill

