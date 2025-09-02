Ambiente

Entre 50 e 100 mm
Rio Grande do Sul segue sob alerta de chuva forte e temporais nesta quarta-feira

Áreas de maior atenção são o Oeste, a Campanha, o Sul e parte do Noroeste e da Região Central, que devem ter volumes significativos

