Rio Grande do Sul segue sob alerta de chuva forte e temporais nesta quarta-feira

O Rio Grande do Sul segue com previsão de temporais e possíveis transtornos para esta quarta-feira (3). As áreas de maior atenção são o Oeste, a Campanha, o Sul e parte do Noroeste e da Região Central, onde há maior risco de tempestades com volumes significativos.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo em vigor até o fim do dia para essas regiões, prevendo acumulados entre 50 e 100 milímetros de chuva, acompanhados de ventos intensos, de 60 a 100 km/h, além de descargas elétricas e queda de granizo.
A Defesa Civil do Estado também ressalta os riscos meteorológicos, com possibilidade de temporais e de chuva forte, por vezes persistente.
Maiores volumes previstos
- Bagé: 67,29 mm
- Barra do Quaraí: 67,19 mm
- Candiota: 65,63 mm
- Quaraí: 57,71 mm
- Uruguaiana: 47,6 mm
Fonte: Climatempo
Para o restante do território gaúcho, também há comunicados dos órgãos federal e estadual, mas de menor intensidade. Nestas áreas, a chuva pode se aproximar dos 50 milímetros, acompanhada de rajadas de vento e queda de granizo.
De acordo com a Climatempo, devido à chuva e aos acumulados registrados nos últimos dias, a chance de transtornos permanece alta, tanto pelos possíveis estragos causados pelas fortes pancadas quanto pelo risco de inundações, alagamentos e deslizamentos.
Como fica a temperatura
As temperaturas sobem, e a sensação é de calor e abafamento, especialmente no norte, no noroeste e em parte da serra gaúcha. Conforme a Climatempo, em Iraí, a máxima pode chegar a 31 °C. Na sequência do ranking das cidades mais quentes aparecem Roca Sales, Venâncio Aires e Três Passos, com 29 °C.
Previsão para os próximos dias
A instabilidade deve seguir atuando até o dia 10 de setembro, o que intensifica o alerta. Ainda que algumas cidades registrem períodos de melhora, a Climatempo pontua que o cenário é de continuidade. Oeste, Campanha, Região Central e Sul seguem como áreas mais suscetíveis a eventos intensos.
Nessas regiões, os volumes podem chegar a 200 milímetros no período, ultrapassando a média histórica de todo o mês, que costuma ficar em torno dos 140mm e 180mm.
Na quinta-feira (4), a frente fria que atua sobre o Estado avança pela costa gaúcha provocando mais chuva. Além disso, uma nova massa de ar frio entra na retaguarda do sistema, o que deve fazer com que a temperatura diminua no território gaúcho.
