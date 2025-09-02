Rio Grande do Sul segue sob alerta de chuva forte e temporais nesta quarta-feira

Quarta-feira amanheceu com céu nublado e chuva em Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul segue com previsão de temporais e possíveis transtornos para esta quarta-feira (3). As áreas de maior atenção são o Oeste, a Campanha, o Sul e parte do Noroeste e da Região Central, onde há maior risco de tempestades com volumes significativos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo em vigor até o fim do dia para essas regiões, prevendo acumulados entre 50 e 100 milímetros de chuva, acompanhados de ventos intensos, de 60 a 100 km/h, além de descargas elétricas e queda de granizo.

A Defesa Civil do Estado também ressalta os riscos meteorológicos, com possibilidade de temporais e de chuva forte, por vezes persistente.

Maiores volumes previstos

Bagé: 67,29 mm

67,29 mm Barra do Quaraí: 67,19 mm

67,19 mm Candiota: 65,63 mm

65,63 mm Quaraí: 57,71 mm

57,71 mm Uruguaiana: 47,6 mm

Fonte: Climatempo

Para o restante do território gaúcho, também há comunicados dos órgãos federal e estadual, mas de menor intensidade. Nestas áreas, a chuva pode se aproximar dos 50 milímetros, acompanhada de rajadas de vento e queda de granizo.

De acordo com a Climatempo, devido à chuva e aos acumulados registrados nos últimos dias, a chance de transtornos permanece alta, tanto pelos possíveis estragos causados pelas fortes pancadas quanto pelo risco de inundações, alagamentos e deslizamentos.

Como fica a temperatura

As temperaturas sobem, e a sensação é de calor e abafamento, especialmente no norte, no noroeste e em parte da serra gaúcha. Conforme a Climatempo, em Iraí, a máxima pode chegar a 31 °C. Na sequência do ranking das cidades mais quentes aparecem Roca Sales, Venâncio Aires e Três Passos, com 29 °C.

Previsão para os próximos dias

A instabilidade deve seguir atuando até o dia 10 de setembro, o que intensifica o alerta. Ainda que algumas cidades registrem períodos de melhora, a Climatempo pontua que o cenário é de continuidade. Oeste, Campanha, Região Central e Sul seguem como áreas mais suscetíveis a eventos intensos.

Nessas regiões, os volumes podem chegar a 200 milímetros no período, ultrapassando a média histórica de todo o mês, que costuma ficar em torno dos 140mm e 180mm.

Na quinta-feira (4), a frente fria que atua sobre o Estado avança pela costa gaúcha provocando mais chuva. Além disso, uma nova massa de ar frio entra na retaguarda do sistema, o que deve fazer com que a temperatura diminua no território gaúcho.