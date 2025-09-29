Prêmio Chico Vive vai reconhecer atuação de jovens ativistas dos biomas brasileiros, como Mata Atlântica e Pampa

Paisagem do Pampa, no Sul do Brasil, um dos seis biomas que terão jovens lideranças reconhecidas pelo Prêmio Chico Vive. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O Prêmio Chico Vive abriu inscrições para reconhecer jovens lideranças socioambientais de todo o Brasil. A primeira edição vai selecionar seis ativistas, cada um representando um dos biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. A cerimônia acontece em 23 de outubro, no Teatro Cultura Artística, em São Paulo.

Podem participar jovens de 15 a 35 anos ou pessoas que representem coletivos. O projeto é do Estúdio Escarlate e da Plataforma Chico Vive, com apresentação do Banco do Brasil.

O objetivo é dar visibilidade a trajetórias que conciliem engajamento comunitário, político e ambiental com propostas concretas de transformação social.

A premiação leva o nome de Chico Mendes, seringueiro assassinado em 1988 por enfrentar interesses econômicos na Amazônia, cuja luta se tornou símbolo da defesa da floresta e dos povos tradicionais.

Critérios de escolha e rede de ativismo

A seleção dos premiados vai considerar seis eixos principais: continuidade com lutas históricas, senso coletivo, mobilização, resiliência, paixão e compromisso com a natureza, além de inovação em soluções socioambientais.

Os vencedores também formarão a Rede Chico Vive, um grupo de articulação e intercâmbio que pretende ampliar o alcance das ações ambientais em escala nacional.

Como participar

Inscrições: abertas até 10 de outubro (prazo prorrogado)

abertas até 10 de outubro (prazo prorrogado) Quem pode se inscrever: jovens de 15 a 35 anos ou pessoas que representem coletivos; inscrições podem ser feitas diretamente ou por indicação de terceiros

jovens de 15 a 35 anos ou pessoas que representem coletivos; inscrições podem ser feitas diretamente ou por indicação de terceiros Site: neste link

O que é necessário ter: formulário de inscrição, biografia do indicado, defesa da ação ou projeto