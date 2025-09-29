Ambiente

Prêmio Chico Vive vai reconhecer atuação de jovens ativistas dos biomas brasileiros, como Mata Atlântica e Pampa

Inscrições estão abertas. Reconhecimento ao trabalho de jovens nas causas socioambientais contará com cerimônia em São Paulo

Zero Hora

