Por que setembro é conhecido como o mês das enchentes de São Miguel? Entenda

Em 2023, chuva em setembro provocou inundações por Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Quando se inicia setembro, é recorrente ouvir gaúchos, especialmente do Vale do Caí e do Taquari, comentando sobre as chamadas "enchentes de São Miguel". Nos últimos dois anos, houve registros de volumes históricos de chuva pelo Rio Grande do Sul.

O dito "enchentes de São Miguel" se perpetua ao longo de diversas décadas e está diretamente associado à figura religiosa e às características habituais dessa época do ano.

Por que setembro é conhecido como mês das "enchentes de São Miguel"

A expressão surgiu de forma popular porque, historicamente, no dia em que se celebra o arcanjo São Miguel, em 29 de setembro, e nas proximidades da data, é comum que seja registrada chuva volumosa e intensa. Por vezes, capaz de provocar até enchente.

Essa chuvarada comprometia a realização das festas religiosas no passado. Com a repetição desses eventos, criou-se uma associação entre as cheias e o dia de São Miguel, em setembro.

Característica do mês de setembro

A expressão é reforçada, especialmente, porque setembro é conhecido por registrar os maiores acumulados do ano.

De acordo com o meteorologista e o coordenador do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS), Flávio Varone, o mês do marca o início da transição do inverno para a primavera, período em que é normal a ocorrência de chuvas mais fortes. Isso porque a temperatura começa a subir, mas pode haver a entrada de ar frio e eventos meteorológicos, favorecendo tempestades.

— Acontece que durante a primavera temos a formação de grandes sistemas meteorológicos sobre o norte da Argentina que cruzam o nosso Estado. Como isso se repete, criou-se essa crença popular. A primavera é mais chuvosa, principalmente no mês de outubro, mas pode oscilar. Trata-se mais uma crença popular do que um evento propriamente dito — destaca.

Entre as principais mudanças do clima que se tem em setembro, de acordo com a Climatempo, está o aumento do calor e da umidade local. Além disso, ocorre uma maior formação de sistemas conhecidos como complexos convectivos de mesoescala, que provocam chuva torrencial, granizo e ventania.

Como será setembro de 2025

Especialistas apontam que setembro de 2025 terá acumulados de chuva acima da média histórica, principalmente na porção que divide o noroeste e o nordeste do Estado. A maior quantidade de chuva deve ocorrer na primeira quinzena do mês.

O prognóstico da Climatempo é de que a segunda e a terceira semanas sejam mais secas. Porém, a precipitação pode retornar no final do mês, com risco de ser forte e com queda acentuada da temperatura.

O Rio Grande do Sul encontra-se sob uma condição de neutralidade climática. Dessa forma, o meteorologista Flávio Varone destaca que não há indicativos de que ocorram eventos com a mesma magnitude como ocorreu em setembro de 2023 e de 2024, influenciados por fenômenos como El Niño e La Niña.

*Produção: Carolina Dill

