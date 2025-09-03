Observatório registra mais de 200 raios em Santa Maria; veja vídeo

A chuva voltou ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (3) e o observatório Bate-Papo Astronômico, em Santa Maria, na região central do Estado, registrou a queda de 277 raios durante a madrugada.

De acordo com a Climatempo, os raios antecipam a previsão de temporal esperado para as regiões Central, Sul, Norte, dos vales e do Litoral nesta quarta. Na Serra, a previsão indica pancadas isoladas de chuva ao longo do dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo, com estimativa de chuva que varia entre 50 e 100 milímetros, bem como rajadas de vento de 60 km/h a 100 km/h. Além dos raios, também é possível que haja queda de granizo.

Apesar da chuva, a sensação de calor deve persistir, principalmente no norte do Estado. O tempo deve seguir abafado. O motivo disso, conforme a Climatempo, é uma frente fria que atua no Rio Grande do Sul junto com o fluxo de umidade da Amazônia, que deixa o tempo nublado.

Quinta-feira

Para quinta-feira (4), a frente fria deve seguir avançando pelo Litoral, provocando pancadas de chuva sobre todo o Estado. Em áreas próximas da fronteira com o Uruguai, chove durante a manhã, com possibilidade de que a chuva seja forte, mas perdendo força a partir da tarde.

Nas demais áreas do Estado, a chuva deve ter força moderada ou forte, com possibilidade de temporais nas regiões Norte, Central, dos vales, Região Metropolitana e Litoral.