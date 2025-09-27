Ambiente

Na melhor época
Notícia

O rosa, o amarelo e a identidade de Porto Alegre: como os ipês conquistaram a capital gaúcha

Além de embelezar a paisagem e ter um papel importante no ecossistema da cidade, sua floração marca o fim do inverno e anuncia a chegada da primavera

Zero Hora

