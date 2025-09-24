O que significa a porcentagem de chuva que aparece na previsão do tempo

Previsão do tempo é uma probabilidade Bruno Todeschini / Agencia RBS

Circulam pelas redes sociais informações confusas sobre o significado da porcentagem de chuva que costuma aparecer nas previsões do tempo. Segundo alguns internautas, o número indicaria o percentual do território que deverá receber a chuva, o que é incorreto. A Climatempo esclarece que o número revela as chances de chover no local em questão.

A meteorologista da Climatempo Maria Clara Sassaki explica que a previsão do tempo é feita diante da análise de muitos dados ao mesmo tempo, como a atmosfera e o mar.

— Essa fake news (do território) volta e meia aparece. Quase todo ano temos que desmentir isso, já estamos acostumados — brinca a meteorologista.

Essas variáveis são observadas por meio de estações meteorológicas, imagens de satélite, radares e diversos mapas e gráficos gerados por supercomputadores.

Com esses dados, é possível calcular a probabilidade de chuva no dia, mas não em quais partes ou percentual do território ela deverá cair.

— No modelo de previsão do tempo, trabalhamos como uma grade. É como se fossem vários quadradinhos e cada um desses quadrados fosse uma cidade. Vamos supor que um quadradinho englobasse toda a cidade de Porto Alegre. Nos mapas, conseguimos ver a probabilidade de chuva desse espaço, mas não é possível ver qual a porcentagem de chuva para cada bairro da cidade, por exemplo — acrescenta.

Debate nas redes

Tudo começou com uma postagem no Twitter, em 2023, que iniciou o debate e gerou dúvida em muitas pessoas, dizendo exatamente o contrário. Nos comentários da publicação, há surpresa de alguns com a informação.

Outros depositam mais teorias a respeito do significado da porcentagem na previsão do tempo, como internautas que achavam que o número indicava o volume da chuva ou que o cálculo é feito levando em consideração o território e a chance de precipitações.

— A porcentagem da chuva que aparece não é resultado desse cálculo, porque não temos como saber em quantos por cento do território irá chover. E o volume da chuva costuma aparecer em outro dado, que é o de acumulado. Se diz que o acumulado deve ser de 2mm, por exemplo, é porque em todo aquele quadradinho vai chover 2mm, mas não é possível prever em qual bairro chove mais ou menos — explica a meteorologista.

É por isso que não seria errado se o aplicativo mostrasse 100% de chuva para uma cidade enquanto algumas partes dela seguissem com tempo aberto. Maria Clara ressalta que a previsão do tempo é apenas uma probabilidade com base em cálculos matemáticos e, por isso, pode errar.