Planejamento para o futuro
O que são as cidades-esponja, conceito criado por arquiteto chinês morto em acidente no MS

Modelo desenvolvido por Kongjian Yu propõe transformar áreas urbanas em espaços capazes de absorver enchentes

Murilo Rodrigues

Repórter

