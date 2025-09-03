O que provocou a virada no tempo no RS? Próximos dias voltam a ser de frio, prevê meteorologia

Porto Alegre registrou chuva nesta quarta-feira (3). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Os primeiros dias de setembro estão sendo marcados pela continuidade da instabilidade pelo Rio Grande do Sul, com chuva volumosa, alertas de temporais e de estragos em diferentes regiões, especialmente na Metade Sul, que abrange a Região Sul, a Campanha, o Oeste e parte da Região Central.

Em Canguçu, por exemplo, o município decretou situação de emergência e estima que, até o momento, a chuva já provocou prejuízos na casa dos R$ 6 milhões.

Meteorologistas da Climatempo apontam que dois sistemas meteorológicos têm sido os elementos principais tem provocado a chuvarada, que desde ontem chegou à Capital. Para os próximos dias, a tendência é de que esses fatores favoreçam a permanência do cenário de tempo instável e o início de um novo período de frio.





O que provocou a virada no tempo?

Após uma sequência de dias de sol e calor pelo Estado, a virada no tempo foi provocada pela formação de uma área de baixa pressão sobre a Argentina e pela passagem de uma forte frente fria pelo Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, esses dois elementos favoreceram a entrada de um de fluxo de umidade e calor vindos do norte do Brasil, impulsionando a chuva forte e volumosa.

Outro fator que chama atenção é a permanência da instabilidade por dias. Esse cenário se deve ao fato da frente fria ter uma característica estacionária, de lento deslocamento. Ela vem se mantendo na altura da porção mais ao sul do Rio Grande do Sul por mais tempo que o normal, o que prolonga a chuva.

A Climatempo também adiciona que é esse posicionamento que está fazendo com que seja registrado nessa parte do território gaúcho tempo mais severo, quando comparado às demais regiões.

O que é um área de baixa pressão

Uma área de baixa pressão é uma região na atmosfera em que a pressão do ar é menor do que nas áreas ao redor. Ela se desenvolve quando o ar aquece e sobe, tornando-se menos denso, o que resulta em uma menor concentração na superfície. Este ar que sobe favorece o acúmulo de umidade e calor, também facilita a formação de nuvens e de tempestades.

O que é uma frente fria

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma frente fria é a extremidade principal de uma massa de ar fria que avança, deslocando o ar quente do seu caminho. Durante sua movimentação, essa massa de ar frio encontra massas de ar com temperaturas mais elevadas, o que causa instabilidade na atmosfera e, consequentemente, as chuvas.

Queda da temperatura para os próximos dias

É justamente a passagem da frente fria que irá motivar a queda da temperatura no Estado. Isso porque, com o deslocamento do sistema meteorológico, a massa de ar frio começa a se instalar no território gaúcho e a influenciar nos termômetros a partir da noite de quinta-feira (4). Na sexta (5) e no sábado (6), por exemplo, o amanhecer pode contar com formação de geada, principalmente na Campanha.

Em Bagé, a temperatura mínima pode variar de 14ºC, como previsto para esta quarta-feira, e atingir os 6ºC e os 3ºC na quinta e na sexta, respectivamente. Em Porto Alegre, na Região Metropolitana, de 21ºC, o menor índice previsto atinge os 11ºC na quinta e os 9ºC na sexta-feira.

Quarta-feira

Porto Alegre: mínima de 21ºC e máxima de 28ºC

mínima de 21ºC e máxima de 28ºC Bagé: mínima de 14ºC e máxima de 23ºC

mínima de 14ºC e máxima de 23ºC Pelotas: mínima de 18ºC e máxima de 24ºC

mínima de 18ºC e máxima de 24ºC Bento Gonçalves: mínima de 16ºC e máxima de 32ºC

Quinta-feira

Porto Alegre: mínima de 11ºC e máxima de 21ºC

mínima de 11ºC e máxima de 21ºC Bagé: mínima de 6ºC e máxima de 17ºC

mínima de 6ºC e máxima de 17ºC Pelotas: mínima de 6ºC e máxima de 19ºC

mínima de 6ºC e máxima de 19ºC Bento Gonçalves: mínima de 8ºC e máxima de 26ºC

Sexta-feira

Porto Alegre: mínima de 9ºC e máxima de 12ºC

mínima de 9ºC e máxima de 12ºC Bagé: mínima de 3ºC e máxima de 14ºC

mínima de 3ºC e máxima de 14ºC Pelotas: mínima de 4ºC e máxima de 14ºC

mínima de 4ºC e máxima de 14ºC Bento Gonçalves: mínima de 5ºC e máxima de 11ºC

Sábado

Porto Alegre: mínima de 10ºC e máxima de 14ºC

mínima de 10ºC e máxima de 14ºC Bagé: mínima de 2ºC e máxima de 14ºC

mínima de 2ºC e máxima de 14ºC Pelotas: mínima de 3ºC e máxima de 15ºC

mínima de 3ºC e máxima de 15ºC Bento Gonçalves: mínima de 5ºC e máxima de 13ºC

Fonte: Inmet

Até quando segue a chuva

A Climatempo estima que a instabilidade deve seguir até o dia 10 de setembro no Rio Grande do Sul, o que intensifica o alerta. Ainda que algumas cidades registrem períodos de melhora, o cenário é de continuidade da chuva. Oeste, Campanha, Região Central e Sul seguem como áreas mais suscetíveis aos eventos intensos.

Nessas regiões, os volumes podem chegar a 200 milímetros no período, ultrapassando a média histórica de todo o mês, que costuma ficar em torno dos 140mm e 180mm.