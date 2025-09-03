Na estreia, Gaúcha Talks debate descarbonização e energia limpa no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul será o foco do primeiro Gaúcha Talks. A estreia do formato que mistura a transmissão de programa ao vivo do local com um debate personalizado é nesta quarta-feira (3), às 10h, e pode ser acompanhado ao vivo pelo Youtube de GZH.

O evento vai discutir a descarbonização do Estado, o uso de fontes de energia limpa e estratégias de resiliência climática.

A mediação ficará a cargo da jornalista Andressa Xavier, e o debate contará com a participação de especialistas e gestores públicos:

Pedro Capeluppi, secretário da Reconstrução Gaúcha, que falará sobre enchentes, o Plano Rio Grande e as ações de reconstrução

Marjorie Kauffmann, secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, abordando temas relacionados a meio ambiente, descarbonização e práticas agro sustentáveis

Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS, que vai tratar do desenvolvimento sustentável e do conceito de "RS do Futuro"

, presidente da Invest RS, que vai tratar do desenvolvimento sustentável e do conceito de “RS do Futuro” Rodrigo Lopes, jornalista, discutindo os preparativos para a COP30 e as políticas climáticas globais

O encontro será uma oportunidade para discutir soluções e estratégias para um Rio Grande do Sul mais sustentável, alinhado às metas de redução de emissões de carbono e adaptação às mudanças climáticas.

Serviço