Na estreia, Gaúcha Talks debate descarbonização e energia limpa no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul será o foco do primeiro Gaúcha Talks. A estreia do formato que mistura a transmissão de programa ao vivo do local com um debate personalizado é nesta quarta-feira (3), às 10h, e pode ser acompanhado ao vivo pelo Youtube de GZH.
O evento vai discutir a descarbonização do Estado, o uso de fontes de energia limpa e estratégias de resiliência climática.
A mediação ficará a cargo da jornalista Andressa Xavier, e o debate contará com a participação de especialistas e gestores públicos:
- Pedro Capeluppi, secretário da Reconstrução Gaúcha, que falará sobre enchentes, o Plano Rio Grande e as ações de reconstrução
- Marjorie Kauffmann, secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, abordando temas relacionados a meio ambiente, descarbonização e práticas agro sustentáveis
- Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS, que vai tratar do desenvolvimento sustentável e do conceito de “RS do Futuro”
- Rodrigo Lopes, jornalista, discutindo os preparativos para a COP30 e as políticas climáticas globais
O encontro será uma oportunidade para discutir soluções e estratégias para um Rio Grande do Sul mais sustentável, alinhado às metas de redução de emissões de carbono e adaptação às mudanças climáticas.
Serviço
- O quê: Gaúcha Talks debate sobre descarbonização, energia limpa e resiliência climática no Rio Grande do Sul
- Quando: Quarta-feira (3), às 10h
- Onde: Casa da Secom do Governo do RS, em Porto Alegre