Ambiente

Ave de rapina
Notícia

"Muito prazer, eu sou o Dante": harpia do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul ganha nome

Votação do público escolheu o nome do novo morador do local. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (29) nas redes sociais do Zoo 

André Malinoski

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS