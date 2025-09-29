"Muito prazer, eu sou o Dante": harpia do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul ganha nome

A harpia do Zoológico de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, já tem um nome escolhido por votação do público. A maior ave de rapina das Américas foi batizada de Dante, tendo obtido mais de 42% dos votos entre os mais de 4 mil participantes na escolha, que foi feita nas redes sociais e presencialmente.
O nome Dante vem do latim – Durante ou Durans – e significa "duradouro", "constante" e "perseverante". Reflete firmeza, resiliência e a força de quem atravessa o tempo.
Também conhecida como gavião-real, a harpia veio em 2020 de Santarém, no Pará, após sofrer uma descarga elétrica em rede de alta tensão.
O acidente a deixou com limitações nas garras. Em função disso, o animal do sexo masculino não tem mais condições de caçar para se alimentar, construir ninhos ou se defender.
Primeiro, ficou em um criadouro de falcoaria, onde biólogos, cirurgiões, fisioterapeutas e veterinários tentaram sua reabilitação. Como não foi possível, precisou ser encaminhada ao Zoo, onde chegou este mês.
— A escolha do nome da harpia mostra o quanto o Zoológico é importante para a comunidade. Dante significa características que refletem a firmeza e a resiliência desse animal, que enfrentou muitas adversidades após o acidente que o impediu de voltar à natureza. Agora, ele terá uma vida digna aqui no Zoológico — afirma Julio Rolhano, gestor do Zoo.
Quem quiser conhecer o Dante pode visitá-lo no Zoo de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. O seu recinto, adaptado a suas limitações físicas, fica localizado no setor de rapinantes.