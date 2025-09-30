Menos chuva e mais temporais: veja o que esperar do clima em outubro no RS

Chuva deve se concentrar em um curto de espaço de tempo, logo no começo do mês. Jean Pimentel / Agencia RBS

Tradicionalmente, no território gaúcho, outubro é marcado pelo aumento da média de chuva em comparação aos demais meses do ano. Contudo, para 2025, a previsão climática indica que o período que inicia nesta quarta-feira (1º) terá uma menor frequência da precipitação, o que acende um alerta à medida que o verão se aproxima.

Outro destaque fica para o aumento gradual da temperatura, característica típica da primavera. De acordo com a Climatempo, as tardes ficam mais quentes, mas ainda podem ocorrer noites amenas e até frias.

Volumes de chuva abaixo da média

A quantidade média de chuva varia de região para região, conforme dados climatológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Enquanto há áreas como o extremo sul do Estado, que observa 100 milímetros em outubro, outras registram cerca de 260 milímetros, como é o caso do extremo Norte.

Embora a primeira semana do mês deva ser marcada pela chuva forte, o órgão federal prevê uma queda dos volumes de precipitação em praticamente todo o Estado depois disso. A redução pode atingir até 75 milímetros em algumas áreas, especialmente na porção que divide as regiões do Sudoeste, Noroeste e Central.

A professora Eliana Klering, do curso de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) explica que os modelos meteorológicos apontam para uma diminuição de 30%.

— Outubro terá um cenário de redução de precipitação em todo o Rio Grande do Sul, o que inclui o Sul, a Fronteira Oeste, a Serra, a Região Metropolitana de Porto Alegre e Central. Devemos ter um mês mais seco que o normal, o que já nos desperta. Temos que manter essa observação e um monitoramento para os próximos meses, diante de uma possível estiagem para o verão — pontua.

De acordo com a especialista, uma das explicações para essa condição seria a variabilidade climática que ocorre de um ano para o outro. Isso porque há flutuações naturais nas condições do clima entre diferentes períodos, mesmo dentro de uma mesma estação ou mês.

O que se espera é uma característica que já sendo observada nos últimos meses: chuva intensa e irregular. A Climatempo aponta que há tendência para um maior risco de temporais e de formação de ciclones extratropicais perto da costa gaúcha.

Mês de primavera

Em outubro, é natural ocorrer uma elevação das temperaturas diante da maior incidência solar e da transição para o verão. Com a redução da chuva que está sendo prevista, esse aumento pode ser maior, dizem os especialistas.

O prognóstico do Inmet é que a temperatura pode ficar abaixo da média na região central, noroeste e nordeste do Estado, com valores inferiores a 20°C.

As demais áreas tendem a permanecer próximas ou acima da média, como a Região Metropolitana de Porto Alegre. É esperada uma elevação entre 0,2ºC e 0,6ºC.

Chance de La Niña?

O resfriamento progressivo que vem sendo observado na temperatura da superfície do Oceano Pacífico, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) indica que há chance de desenvolvimento de um novo La Niña.

O fenômeno climático global está associado a períodos de redução no volume e na frequência de chuva no Estado. Caso o fenômeno venha a se confirmar, a meteorologista Eliana Klering destaca que o evento será de curta duração, com fraca a moderada intensidade.