Manhã gelada, tempo estável e chance de geada: confira a previsão para o RS nesta quinta-feira

Em Porto Alegre, a mínima será de 7ºC e a máxima, de 20ºC. Camila Hermes / Agencia RBS

O sol segue dando às caras para os gaúchos nesta quinta-feira (25). O tempo permanece estável, com a manhã gelada, na casa dos 4ºC em algumas localidades. A previsão é de que a temperatura siga amena ao longo do dia, segundo a Climatempo.

Na faixa leste, que abrange a Região Metropolitana e a Serra, haverá maior cobertura de nuvens, devido à presença de umidade que vem do oceano, mas sem previsão de chuva.

A massa de ar frio continua atuando no território gaúcho, favorecendo um amanhecer gelado e mantendo a chance de formação de geadas pontuais em áreas mais elevadas da região serrana.

A Campanha, a Região Sul e a Serra devem registrar as menores marcas do dia. Em Pinheiro Machado e em Canguçu, por exemplo, os índices se aproximam dos 4ºC. Em Bagé, atinge os 5ºC.

Durante à tarde, a temperatura tem uma pequena elevação, mas continua agradável por todo o território gaúcho. A máxima não passa dos 24ºC no Estado, registro previsto para ocorrer na metade Norte e no Noroeste.

Tendência para o fim da semana

Não há previsão de mudanças significativas na condição do tempo para a sexta-feira (26). No entanto, o cenário começa a mudar a partir de sábado (27), indica a Climatempo.

A sexta-feira será marcada pelo sol e por temperaturas baixas durante o amanhecer. No dia seguinte, a chuva deve voltar a atingir o interior gaúcho devido à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, à entrada de um fluxo de umidade oriundo da Amazônia e à aproximação de uma nova frente fria.

De acordo com a Climatempo, há possibilidade de precipitação intensa e chance de temporais no Oeste, nas Missões e na Campanha à tarde. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, o tempo permanecerá firme, com sol e algumas nuvens. Faz frio pela manhã, e à tarde o termômetro sobe um pouco.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (25)

Região Metropolitana

Sol aparece o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Porto Alegre, a mínima será de 7ºC e a máxima, de 20ºC.

Serra

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 8ºC e 19ºC.

Campanha

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Bagé, as marcas ficam entre 5ºC e 17ºC.

Fronteira Oeste

Quinta-feira com sol o dia todo. Noite de tempo aberto. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 11ºC a 23ºC.

Região Sul

Região deve observar sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 8ºC e 17ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima é de 9ºC e a máxima, de 16ºC.

Região Central

Céu com a presença de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Santa Maria, mínima de 9ºC e máxima de 19ºC.

Região Norte

Predomínio de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Passo Fundo, a mínima é de 9ºC e máxima de 20ºC.

Região Noroeste

Sol o dia todo, com algumas nuvens à tarde. Noite estrelada. Em Santa Rosa, mínima de 11ºC e máxima de 24ºC.

*Produção: Carolina Dill