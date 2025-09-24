Ambiente

Massa de ar polar
Notícia

Manhã gelada, tempo estável e chance de geada: confira a previsão para o RS nesta quinta-feira

Marcas podem chegar aos 4ºC em cidades da Campanha e da Região Sul. À tarde, previsão indica que a temperatura fica amena

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS