Mais de 100 postes caem e quase mil clientes seguem sem energia em Santa Vitória do Palmar

Concessionária de energia elétrica informou que equipes estão mobilizadas para restabelecer serviço CEEE Equatorial / Divulgação

A queda de mais de 100 postes e de sete torres de transmissão deixou Santa Vitória do Palmar com sérios danos na rede elétrica após a ventania desta semana. Na manhã desta quinta-feira (5), cerca de 950 clientes ainda estavam sem luz, segundo a CEEE Equatorial. A concessionária informou que as equipes seguem mobilizadas, mas a chuva intensa tem dificultado o restabelecimento do serviço.

A Defesa Civil ainda contabiliza os estragos. Em um dos episódios mais graves, um carro foi arremessado pela força do vento e parar em uma mata às margens da BR-471. O motorista não se feriu.

Segundo o prefeito André Selayaran, equipes da Defesa Civil do Estado devem chegar ao município acompanhadas por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) para avaliar os danos. Há suspeita de que um tornado tenha provocado parte da destruição, mas o fenômeno ainda será analisado.

Inmet emite alerta para vento de até 100 km/h