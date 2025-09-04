Mais de 100 postes caem e quase mil clientes seguem sem energia em Santa Vitória do Palmar

A queda de mais de 100 postes e de sete torres de transmissão deixou Santa Vitória do Palmar com sérios danos na rede elétrica após a ventania desta semana. Na manhã desta quinta-feira (5), cerca de 950 clientes ainda estavam sem luz, segundo a CEEE Equatorial. A concessionária informou que as equipes seguem mobilizadas, mas a chuva intensa tem dificultado o restabelecimento do serviço.
A Defesa Civil ainda contabiliza os estragos. Em um dos episódios mais graves, um carro foi arremessado pela força do vento e parar em uma mata às margens da BR-471. O motorista não se feriu.
Segundo o prefeito André Selayaran, equipes da Defesa Civil do Estado devem chegar ao município acompanhadas por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) para avaliar os danos. Há suspeita de que um tornado tenha provocado parte da destruição, mas o fenômeno ainda será analisado.
Inmet emite alerta para vento de até 100 km/h
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta de perigo para toda a região Sul do Estado. A previsão indica rajadas de vento de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo, com risco de danos em plantações, queda de árvores, problemas na rede elétrica e alagamentos. A CEEE reforça que a população não deve se aproximar de cabos de energia caídos.