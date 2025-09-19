Inverno se despede neste fim de semana; veja como fica o tempo no Rio Grande do Sul

Fim de semana será marcado pela instabilidade no RS. André Ávila / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul está sob alerta de tempestade ao longo de todo o final de semana. Segundo a Climatempo, a passagem de um ciclone extratropical e de uma frente fria deve impulsionar a ocorrência de chuva forte e de temporais em grande parte das regiões, com risco para transtornos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil do Estado destacam que, tanto no sábado (20), quanto no domingo (21), a chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento. Também há a possibilidade de queda de granizo e de acumulados significativos de chuva.

Na sequência, a tendência, de acordo com os meteorologistas, é que o inverno chegue ao fim e a primavera inicie com temperatura baixa.

O que esperar do sábado

O feriado de 20 de setembro, Dia do Gaúcho, será marcado pela formação de novas áreas de instabilidade pelo Estado, com a intensificação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai. As pancadas fortes ocorrem pela manhã na metade Oeste e na Campanha e avançam para as demais regiões no período da tarde. O Inmet está com um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestade.

Conforme a Climatempo, ao final do dia, um ciclone extratropical deve se formar no oceano e dar origem a uma nova frente fria. Com isso, ventos moderados podem ser observados em todas as áreas do território gaúcho.

A Defesa Civil cita que são esperadas rajadas de 60 a 80 km/h, mas que podem chegar a 100 km/h nas Regiões Sul, Metropolitana e Central, assim como no Noroeste.

Os acumulados do dia podem variar entre 15 e 60 milímetros no centro, na costa doce, e na extensão entre o litoral médio e sul do Estado. Em áreas da Campanha e do Oeste, podem chegar aos 75 milímetros. Já a temperatura e a sensação de abafamento devem seguir elevadas.

Porto Alegre: mínima de 18ºC e máxima de 27ºC

mínima de 18ºC e máxima de 27ºC Caxias do Sul: mínima de 15ºC e máxima de 27ºC

mínima de 15ºC e máxima de 27ºC Uruguaiana: mínima de 21ºC e máxima de 23ºC

mínima de 21ºC e máxima de 23ºC Bagé: mínima de 18ºC e máxima de 24ºC

mínima de 18ºC e máxima de 24ºC Pelotas: mínima de 18ºC e máxima de 24ºC

mínima de 18ºC e máxima de 24ºC Passo Fundo: mínima de 17ºC e máxima de 27ºC

mínima de 17ºC e máxima de 27ºC Santa Cruz do Sul: mínima de 18ºC e máxima de 27ºC

mínima de 18ºC e máxima de 27ºC Santa Maria: mínima de 19ºC e máxima de 26ºC

O que esperar do domingo

O último dia do inverno terá chuva forte em todo o Rio Grande do Sul. Já na madrugada, com o deslocamento da frente fria, a instabilidade avança pelo território gaúcho com rajadas de vento entre 70 e 90 km/h, podendo ultrapassar os 100 km/h. O Inmet emitiu um alerta laranja, de perigo, até o fim do domingo.

Há risco de granizo no Oeste, no Noroeste e na Região Central, pontua a Defesa Civil. Ao longo do dia, a chuva se intensifica na metade Norte. Os volumes variam entre 30 e 60 milímetros, pontualmente chegando aos 90 milímetros em áreas do Noroeste, do Norte e da Serra.

Segundo a Climatempo, a precipitação pode ocorrer a qualquer horário. A expectativa é que as pancadas percam força a partir da noite.

Outro destaque do período fica para a queda no índice dos termômetros. A temperatura cai em todas as regiões, com o afastamento da frente fria e a entrada de uma massa de ar polar. Nas áreas de fronteira com o Uruguai, a mínima do dia deve ser registrada à noite.

Porto Alegre: mínima de 19ºC e máxima de 22ºC

mínima de 19ºC e máxima de 22ºC Caxias do Sul: mínima de 18ºC e máxima de 22ºC

mínima de 18ºC e máxima de 22ºC Uruguaiana: mínima de 16ºC e máxima de 22ºC

mínima de 16ºC e máxima de 22ºC Bagé: mínima de 14ºC e máxima de 21ºC

mínima de 14ºC e máxima de 21ºC Pelotas: mínima de 17ºC e máxima de 25ºC

mínima de 17ºC e máxima de 25ºC Passo Fundo: mínima de 19ºC e máxima de 22ºC

mínima de 19ºC e máxima de 22ºC Santa Cruz do Sul: mínima de 20ºC e máxima de 23ºC

mínima de 20ºC e máxima de 23ºC Santa Maria: mínima de 18ºC e máxima de 23ºC

Como deve ficar o início da próxima semana

Apesar de ser o primeiro dia da primavera, é o frio que ganha destaque no Rio Grande do Sul na segunda-feira (22), com um maior declínio de temperatura. À medida que a frente fria vai se afastando do Estado, a massa de ar frio vem na retaguarda, favorecendo o cenário de tempo firme.

Ainda pode ocorrer chuva fraca a moderada na Região Central, Metropolitana e dos Vales, assim como no Norte, no Nordeste, na Serra, e na faixa entre o Litoral Médio e o Norte. Os volumes devem ficar entre 5 e 20 milímetros.

Porto Alegre: mínima de 15ºC e máxima de 19ºC

mínima de 15ºC e máxima de 19ºC Caxias do Sul: mínima de 10ºC e máxima de 18ºC

mínima de 10ºC e máxima de 18ºC Uruguaiana: mínima de 12ºC e máxima de 21ºC

mínima de 12ºC e máxima de 21ºC Bagé: mínima de 10ºC e máxima de 17ºC

mínima de 10ºC e máxima de 17ºC Pelotas: mínima de 13ºC e máxima de 19ºC

mínima de 13ºC e máxima de 19ºC Passo Fundo: mínima de 11ºC e máxima de 19ºC

mínima de 11ºC e máxima de 19ºC Santa Cruz do Sul: mínima de 13ºC e máxima de 20ºC

mínima de 13ºC e máxima de 20ºC Santa Maria: mínima de 12ºC e máxima de 19ºC

*Produção: Carolina Dill

