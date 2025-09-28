Virada no tempo, chuva e vento forte: como fica a previsão para a semana no RS

Porto Alegre deverá registrar pancadas de chuva durante a semana. André Ávila / Agencia RBS

A semana deve ser de instabilidade em todo o Rio Grande do Sul. Com poucos momentos de tempo firme, pancadas de chuva e rajadas de vento devem marcar os próximos dias em diferentes regiões.

Na segunda-feira (29), há predomínio de tempo firme. A Região Sul poderá registrar temperaturas baixas durante a manhã. Em Santa Vitória do Palmar, a mínima será de 9ºC.

À noite, a previsão é de pancadas de chuva em municípios da Metade Oeste. Na madrugada de terça-feira (30), a instabilidade voltará a se espalhar pelo território gaúcho.

— Vai chover especialmente no Centro, Norte e no Noroeste. Ao longo do dia, a instabilidade vai migrar para a Região Metropolitana, com previsão de pancadas isoladas em Porto Alegre. É um cenário de chuva a qualquer momento. A Metade Sul não deverá registrar tanta umidade — acrescenta Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Segundo o especialista, a chuva não deve causar transtornos.

Setembro e outubro chuvosos

A instabilidade poderá dar uma trégua na quarta-feira (1º). O sol continuará tímido e o céu ficará encoberto em todo Estado, com chance de garoa em alguns municípios da Região Metropolitana, Serra e Litoral Norte.

— Por causa de um sistema de baixa pressão próximo à costa, poderemos ter rajadas de vento que superam os 40 km/h. Mesmo que a temperatura volte a subir acima dos 20ºC, o vento leste vai limitar a sensação de calor — explica Lopes.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as máximas deverão ser de 24ºC em São Borja, na Fronteira Oeste, 23ºC em Cachoeira do Sul, no Centro, 21ºC em Pelotas, no Sul, e 20ºC em Porto Alegre.

A instabilidade voltará na quinta-feira (2) à noite, e, mais uma vez, começará pelo Oeste. O cenário de chuva deverá se espalhar pelo resto do Estado durante a sexta-feira (3). Lopes pontua que as pancadas deverão ser mais fortes e que há chances de temporais isolados com rajadas de vento.

Para o meteorologista, o cenário de instabilidade constante no Estado já era aguardado:

— Já esperávamos que setembro e outubro fossem mais chuvosos. A tendência da instabilidade diminuir no Rio Grande do Sul é mais para final de novembro, começo de dezembro. Outubro ainda vai se manter com bastante umidade.



