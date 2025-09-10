Ambiente

"Hoje o céu está tão lindo"
Notícia

Em Porto Alegre, paisagens típicas da primavera começam a tomar o lugar da chuva e do frio; veja imagens 

Estação começa no Brasil em 22 de setembro, mas já é possível visualizar a aproximação do período pela capital gaúcha

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS