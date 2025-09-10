Em Porto Alegre, paisagens típicas da primavera começam a tomar o lugar da chuva e do frio; veja imagens 

A pouco mais de 10 dias para o início da primavera, Porto Alegre já começa a apresentar paisagens típicas do período: árvores floridas, temperatura agradável, céu aberto e, consequentemente, parques mais movimentados. Neste ano, a estação começa no Brasil em 22 de setembro e segue até 21 de dezembro.

Recentemente, os gaúchos enfrentaram dias de chuva persistente, com temporais e transtornos em algumas áreas. Contudo, a instabilidade e o frio devem dar lugar ao sol entre poucas nuvens e ao calorzinho com a nova estação.

Foi justamente essa mudança no cenário da Capital que incentivou o livreiro Marcos Freitas, de 54 anos, a sair para se exercitar e contemplar a presença do sol na manhã desta quarta-feira (10). Porto-alegrense e morador do Centro Histórico, há anos ele aproveita os espaços públicos e a natureza da cidade.

— Quando tem sol, eu costumo sair para correr, fazer exercício, ficar na grama, fazer yoga e respirar. Eu fui de um parque a outro hoje, do Marinha à Redenção. Com a presença da primavera, tudo muda. As energias começam a ficar mais elevadas com o calor e o Sol — declara Freitas.

De acordo com a previsão da Climatempo, pelo menos, até o próximo sábado (13), uma massa de ar fria e seca irá atuar sobre o Rio Grande do Sul. Esse cenário irá favorecer a continuidade do tempo ensolarado, das manhãs frias e das tardes mais amenas.

A estimativa é de que a chuva retorne no final do mês, com risco de ser forte e com queda de temperatura acentuada, diante da passagem de uma nova massa de ar frio de origem polar de moderada para forte intensidade, destaca a Climatempo.

Proximidade da primavera

Com a proximidade da primavera, tem início um período de transição, o qual separa o inverno e o verão. Assim, de forma gradual, os gaúchos começam a sentir os dias mais longos e iluminados, por conta do aumento natural da radiação solar e da temperatura nessa época do ano.

Ainda assim, o calor pode aparecer intercalado com períodos mais gelados e frescos, criando um contraste típico da estação, uma vez que ainda há a entrada de novas massas de ar frio no Estado.

Neutralidade climática

Atualmente, o Rio Grande do Sul encontra-se sob uma condição de neutralidade climática, sem a influência de fenômenos como La Niña e El Niño. Ou seja, a temperatura do Oceano Pacífico não está tendo impacto significativo no clima do Estado.

Ainda não há um consenso sobre a confirmação, mas, segundo projeções da Organização Meteorológica Mundial, há 55% de chance que um La Niña de curta duração e de baixa intensidade se estabeleça em meados da primavera. Caso se confirme, a consequência do fenômeno climático poderia ser um período de chuva ligeiramente abaixo da média histórica.