Com preços elevados e oferta limitada, mais da metade dos países ainda não garantiu hospedagem para a COP30

Belém do Pará receberá a COP30 em novembro. Rafael Medelima / COP30 Brasil Amazônia/Divulgação

A pouco mais de 40 dias do início da COP30, que será realizada de 10 a 21 de novembro, mais da metade das delegações que se credenciaram para o evento ainda não tem hospedagem garantida.

Há hotéis em Belém e nas cidades do entorno com preços "estratosféricos", segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Após visitar a capital paraense, ele prometeu determinar à Advocacia-Geral da União (AGU) que acione empresários na Justiça.

Até agora, 180 países informaram à ONU que pretendem participar da conferência. Segundo levantamento mais recente das autoridades brasileiras, 81 deles já têm hospedagem confirmada.

Foi montada uma força-tarefa entre órgãos da União e do governo do Pará para atendimento individualizado às delegações. Em complemento, a ONU ajustou a taxa da Diária das Nações Unidas (DSA), destinada a funcionários de países em desenvolvimento, de US$ 144 para US$ 197.

A organização da COP30 estabeleceu um teto de US$ 600 a diária para imóveis anunciados no site bnetwork, a plataforma oficial que reúne as ofertas de hospedagem. Ao fazer um roteiro em Belém, na última semana, Rui Costa ficou inconformado ao saber que os preços praticados por hotéis, inclusive de empreendimentos financiados com apoio do governo, estão bem acima do padrão internacional.

Alternativa judicial poderá ser buscada, diz ministro

Ao lado da governadora em exercício, Hanna Ghassan, o ministro anunciou à imprensa que irá até as últimas consequências para combater preços que considera abusivos. Na prática, sustentou, há proprietários de hotéis "privando a cidade de receber o evento".

— Não é justo que hotéis, inclusive que estão usando prédios públicos, que acessaram financiamentos subsidiados, estejam cobrando valores estratosféricos. Para estes casos concretos, vamos buscar alternativa judicial, se for necessário — afirmou o ministro.

Costa solicitou à AGU que elabore um parecer com base no Código de Defesa do Consumidor, que será utilizado inclusive contra empreendimentos que não tenham sido beneficiados por financiamento público. O ministro disse que o problema não é generalizado, mas exige ação imediata.

A reportagem de Zero Hora apurou que a situação do Hotel Tivoli Maiorana Jr. foi a que mais revoltou o ministro. Construído na área que abrigava a sede da Receita Federal em Belém, o negócio foi contemplado com recursos via Fundo Geral de Turismo (Fungetur). O ministro considerou inadmissível que as diárias estejam bem acima do teto de US$ 600.

49 mil pessoas estão credenciadas

A comitiva federal também vistoriou a área portuária onde ficarão atracados dois navios cruzeiros com até 4 mil leitos e visitou famílias que disponibilizaram suas residências para aluguel na plataforma oficial da COP. Rui Costa gravou vídeos estimulando mais pessoas a gerarem renda com as suas casas.

O último levantamento apresentado à organização da COP identificou 42 mil quartos à disposição para aluguel no período do evento, distribuídos entre hotéis na capital e região metropolitana, cabines em navios, na plataforma oficial e em sites como Airbnb e Booking. Até o momento, 49 mil pessoas estão credenciadas para a COP. A organização acredita que o pico de participantes ao mesmo tempo será de 28 mil pessoas, tendo em vista que as discussões duram duas semanas.

População reforma residências para aluguel

Os moradores também correm contra o tempo para finalizar obras em imóveis que pretendem alugar. A quatro quadras da sede da COP, o comerciante Marco Lopes, 54, decidiu transformar duas casas em pousadas. Ao todo, os imóveis vão oferecer 12 quartos para aluguel. Em ritmo de mutirão, oito operários se revezam nas obras para finalizá-las até novembro.

— Eu ainda não aluguei, mas já estou em contato com um corretor que vai fazer fotos assim que estiver pronto. Estou confiante e, se der tudo certo, vou manter o negócio depois da COP — conta Lopes, que não quis comentar o valor que pretende cobrar em seus imóveis.

O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará não concorda que exista uma crise de preços das acomodações. Os valores acompanham, de acordo com a entidade, a necessidade de melhoria dos imóveis.

— Foi necessário que as empresas fizessem adaptações e modernizações de seus estabelecimentos. A maioria não teve empréstimos subsidiados pelo governo. Este custo vai para dentro da diária. Então, a gente não enxerga isso como sobrepreço — alega Fernando Soares, assessor jurídico do sindicato.

Sede do evento tem obras avançadas

Na área de 500 mil m² do Parque da Cidade, que vai sediar as principais atividades da COP, operários já trabalham na montagem de estruturas. O cronograma está adiantado, segundo o governo do Pará.