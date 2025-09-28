Ambiente

Conferência do Clima
Notícia

Com preços elevados e oferta limitada, mais da metade dos países ainda não garantiu hospedagem para a COP30

Ministro da Casa Civil foi a Belém, ficou inconformado com tarifas de hotéis e decidiu acionar a Justiça contra empresários que estariam praticando preços abusivos

Matheus Schuch

De Belém do Pará

