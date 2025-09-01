Com mais de 10 pontes destruídas, Canguçu decreta situação de emergência

Maioria das pontes, conforme a Defesa Civil, apresenta problemas nas cabeceiras. Defesa Civil Canguçu / Divulgação

O município de Canguçu, no sul do Estado, decretou situação de emergência na manhã desta segunda-feira (1°) devido aos impactos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município nos dias 22 e 23 de agosto.

De acordo com Cesar Madrid, coordenador da Defesa Civil de Canguçu, 79 pontes foram danificadas com problemas, principalmente, nas cabeceiras. Destas, 12 ficaram completamente destruídas.

Além disso, 59 bueiros e galerias foram arrancados, e 40 trechos de estradas ficaram interrompidos.

— Em alguns desses locais, a água criou valetas de quase um metro. Tinham locais que estavam isolados, as pessoas não tinham como sair — afirmou Madrid.

As chuvas também causaram danos em residências, deixando quatro casas destelhadas e uma família desabrigada.