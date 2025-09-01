Ciclone e frente fria trazem chuva forte ao RS nesta terça-feira; veja como fica o tempo na sua região

Chuva deve persistir até o dia 10 de setembro pelo Rio Grande do Sul. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O mês de setembro começou com aviso de temporais em parte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, a chuva que já vem sendo registrada desde o final de semana tende a se intensificar a partir desta terça-feira (2), especialmente na faixa Centro-Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades em todo o Estado. O aviso prevê possibilidade de acumulados expressivos de chuva, ventos intensos e até queda de granizo.

A Climatempo adiciona que a precipitação pode ocorrer a qualquer momento do dia e que o cuidado deve ser redobrado no Oeste, na Campanha e na Região Sul por conta da previsão de maiores volumes, dos temporais e pelo maior risco de formação de granizo.

Os meteorologistas pontuam que o alerta chama atenção porque o território gaúcho já enfrentou condições de tempo severo no final de agosto, quando diversas cidades acumularam mais de 200 mm no mês.

Maiores volumes previstos para esta terça-feira

São Lourenço do Sul: 51,39 milímetros (a média para todo o mês de setembro é de 145 mm)

51,39 milímetros (a média para todo o mês de setembro é de 145 mm) Pinheiro Machado: 35,91 milímetros (a média para todo o mês de setembro é de 141 mm)

35,91 milímetros (a média para todo o mês de setembro é de 141 mm) Pelotas: 35,53 milímetros (a média para todo o mês de setembro é de 149 mm)

Na área que engloba os municípios das Missões, parte da Região Central e a Região Metropolitana de Porto Alegre, a chuva deve ocorrer em forma de pancadas, com intensidade variando de moderada a forte.

Este cenário está sendo motivado pela formação de uma nova área de baixa pressão sobre a Argentina, que favorece a atuação de uma frente fria. Além disso, há a presença de um ciclone extratropical de lento deslocamento.

Temperatura prevista

A terça-feira também terá marcas mais elevadas. No extremo noroeste, contudo, há tendência de um aumento um pouco maior, o que poderá resultar em uma sensação de calor mais intensa. Em Iraí e em Horizontina, por exemplo, a máxima chega aos 29ºC.

Como fica os próximos dias

Na quarta-feira (3), a chuva permanece em boa parte do Rio Grande do Sul. Segundo a Climatempo, as áreas de instabilidade devem seguir atuando até o dia 10 de setembro.

O cenário é de continuidade, ainda que algumas cidades registrem períodos de melhora. Até agora, o Oeste, a Campanha, a Região Central e o Sul seguem como as áreas mais suscetíveis a eventos intensos. Nessas regiões, os volumes podem chegar a 200 milímetros no período, aumentando o risco de transtornos.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (2)

Região Metropolitana

Dia de sol e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Porto Alegre, a mínima será de 17°C e a máxima, de 27°C.

Serra

Tempo chuvoso durante o dia. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 17ºC e 24ºC.

Campanha

Terça-feira com sol entre nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Em Bagé, as marcas ficam entre 17ºC e 24ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de chuva durante o dia. À noite, a precipitação se intensifica. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 15ºC a 25ºC.

Região Sul

Nublado com chuva forte durante o dia. À noite, a precipitação diminui, mas não para. Em Pelotas, os termômetros variam entre 17ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima é de 16ºC e a máxima, de 24ºC.

Região Central

Região deve observar chuva durante o dia e à noite. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 25ºC.

Região Norte

Tempo nublado com chuva de manhã e à noite. Abertura de sol à tarde, sem chuva. Em Passo Fundo, a mínima é de 17°C e máxima de 24°C.

Região Noroeste

Céu nublado e chuva pela manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde. Noite com muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 18ºC e máxima de 27ºC.