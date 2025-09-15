Chuvisco isolado e temperaturas mais altas: como fica o tempo nesta terça-feira no Rio Grande do Sul

Predomínio será de sol entre nuvens pelo Rio Grande do Sul. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

O tempo firme retorna à maior parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (16), devido à presença de uma área de alta pressão e à circulação de ventos em níveis mais altos da atmosfera. Com isso, a instabilidade perde força, e a maior parte do Estado terá sol com algumas variações de nebulosidade.

De acordo com a Climatempo, exceções podem ser observadas na Região Sul, Metropolitana e dos Vales, além da Costa Doce, do Litoral Norte e da Serra, onde há chance de chuviscos pontuais e isolados em algumas cidades, pela manhã. O motivo se deve a uma entrada de umidade sobre essas localidades.

A temperatura volta a subir no Estado, principalmente nos municípios das Missões, do Oeste e do Planalto, onde o termômetro pode chegar a 27ºC à tarde. À noite, a Climatempo indica possibilidade de neblina em boa parte do território gaúcho.

São Borja: mínima de 18ºC e máxima de 27ºC

mínima de 18ºC e máxima de 27ºC Iraí: mínima de 17ºC e máxima de 26ºC

mínima de 17ºC e máxima de 26ºC Santo Ângelo: mínima de 16ºC e máxima de 25ºC

O que esperar dos próximos dias

Na quarta-feira (17), a expectativa é de tempo firme em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Apesar de um amanhecer mais fresco, a temperatura sobe ao longo da tarde, chegando a 30ºC em algumas áreas, como Oeste e Noroeste.

Na Serra, o dia começa com nebulosidade. As temperaturas permanecem baixas pela manhã e sobem de forma gradativa à tarde.

Entre quinta (19) e sexta-feira (20), uma nova área de baixa pressão sobre o Paraguai deve estimular a formação de nuvens e provocar chuva no Estado. A semana pode terminar com o avanço de uma frente fria e risco de temporais.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (16)

Região Metropolitana

Dia de sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 15°C e a máxima, de 23°C.

Serra

Terça-feira com sol, com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 16ºC e 22ºC.

Campanha

Previsão de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 15ºC e 23ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol com períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 17ºC a 26ºC.

Região Sul

Região deve observar sol entre muitas nuvens durante o dia. Noite com poucas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 16ºC e 22ºC.

Litoral Norte

Manhã e tarde de sol com muitas nuvens. Noite com continuidade da nebulosidade. Em Capão da Canoa, a mínima é de 16ºC e a máxima, de 20ºC.

Região Central

Sol aparece, intercalado por períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 24ºC.

Região Norte

Predomínio de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia. À noite, forma-se nevoeiro. Em Passo Fundo, a mínima é de 16°C e máxima de 23°C.

Região Noroeste

Durante o dia, sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 17ºC e máxima de 26ºC.

*Produção: Carolina Dill