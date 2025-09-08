Chuva perde força no RS nesta terça, mas temporais podem ocorrer na madrugada

Serra pode observar temporais pela madrugada e durante a manhã. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ainda sob a influência do ciclone extratropical, o Rio Grande do Sul segue com pancadas de chuva e temporais localizados nesta terça-feira (9). Segundo a Climatempo, a maior concentração ocorrerá sobre a metade norte do estado, abrangendo a Região Metropolitana, os Vales, a Serra e o Nordeste, durante a madrugada e a manhã.

De acordo com a Climatempo, o ciclone extratropical também deve impulsionar a umidade em direção às áreas do Oeste, da Campanha e Região Central. Dessa forma, pode chover fraco até o meio da manhã.

Além disso, rajadas de vento de intensidade moderada a forte podem ocorrer a qualquer momento na faixa Leste e na Serra nesta terça-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo devido à intensificação do vento costeiro nas regiões litorâneas, válido até o fim do dia.

Ao longo do dia, as áreas de instabilidade e as condições mais severas perdem força no território gaúcho. Com isso, o tempo firme volta a predominar a partir da tarde. Por conta de uma frente fria, uma nova massa de ar frio ingressa no Rio Grande do Sul, mantendo as temperaturas relativamente estáveis. Segundo a Climatempo, a mínima deve ser registrada à noite.

O que esperar da quarta-feira

Na quarta-feira (10), a frente fria se afasta de forma mais significativa do Estado, e a massa de ar frio garante um dia de tempo firme, seco e com predomínio de sol.

O amanhecer deve contar com temperatura mais baixa em comparação ao dia anterior. Não se descarta geada em pontos mais elevados da Serra. Ao longo do dia, esquenta mais nos municípios das Missões, do Oeste e do Noroeste.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (9)

Região Metropolitana

Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Porto Alegre, a mínima será de 14°C e a máxima, de 20°C.

Serra

Dia nublado com chuva de manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde. Noite de céu limpo. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 11ºC e 16ºC.

Campanha

Terça-feira começa com sol e chuva pela manhã. A diminuição de nuvens ocorre pela tarde. Noite de céu limpo. Em Bagé, as marcas ficam entre 11ºC e 18ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 10ºC a 21ºC.

Região Sul

Tempo nublado com chuva de manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde. Noite de céu limpo. Em Pelotas, os termômetros variam entre 13ºC e 19ºC.

Litoral Norte

Dia nublado com chuva pela manhã e começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece. Em Capão da Canoa, a mínima é de 14ºC e a máxima, de 18ºC.

Região Central

Região deve observar céu nublado e chuva pela manhã. Nuvens diminuem e o sol aparece à tarde. Em Santa Maria, mínima de 12ºC e máxima de 19ºC.

Região Norte

Região deve observar sol, pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Passo Fundo, a mínima é de 12°C e máxima de 17°C.

Região Noroeste

Previsão de sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 13ºC e máxima de 19ºC.

*Produção: Carolina Dill